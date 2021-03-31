Арсенал, зоопарк и мотоциклы: следователи изучают личность «вешкинского» стрелка Владимира Барданова

Следственный комитет проведёт целый ряд экспертиз по уголовному делу 61-летнего Владимира Барданова, который 30 марта весь день оказывал вооружённое сопротивление спецназу в своём доме под Мытищами. Среди прочих будет проведена и генетическая экспертиза найденных в доме останков — предположительно Барданов погиб в огне пожара, охватившего его особняк. В биографии «вешкинского» стрелка пока остаётся много белых пятен, в частности, пока неясно происхождение огромного арсенала разнообразного оружия, найденного при обыске в его доме. RT попытался собрать воедино всё, что известно о Владимире Барданове.

Следственный комитет опубликовал видеокадры из роскошного особняка в коттеджном посёлке «Вешки-Заречье», где накануне забаррикадировался и в течение дня вёл оборону от спецназа 61-летний Владимир Барданов.

В его доме был найден впечатляющий арсенал различного оружия, как современного, так и времён ВОВ, а также большое количество боеприпасов. В частности, среди найденного оказались сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат Ф-1 и РГД-5, большое количество пистолетов, автоматов, а также пистолетов-пулемётов как времён Великой Отечественной войны, так и современных.

Несмотря на гибель стрелка, СК планирует провести полноценное расследованию по уголовному делу, ранее возбуждённому в отношении Барданова по целому ряду статей, в том числе по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Штурм вместо осмотра

Напомним, что утром 30 марта к пенсионеру домой пришли полицейские для проверки поступившей информации о незаконном хранении им оружия. По одной из версий, на него могли пожаловаться соседи, ранее слышавшие доносившиеся с участка выстрелы. Правоохранители не имели на тот момент претензий к хозяину дома и не собирались проводить обыск, а лишь хотели осмотреть помещение, отмечают в СК.

РИА Новости

© Максим Блинов

«В результате 61-летний владелец дома, не пустив сотрудников внутрь помещения, произвёл в них многократные выстрелы из огнестрельного автоматического оружия, после чего бросил в их сторону две ручные гранаты, одна из которых взорвалась», — рассказали в подмосковном управлении СК.

Забаррикадировавшись, Барданов около 10 часов оказывал вооружённое сопротивление прибывшим на место сотрудникам спецназа Росгвардии, постоянно закидывая их гранатами и применяя автоматическое оружие.

В ходе штурма в доме возник пожар. Когда огонь потушили на чердаке были найдены человеческие останки. Помимо генетической экспертизы, которая должна помочь следователям установить точную причину смерти Барданова, следователи собираются провести также пожарно-техническую, взрыво-техническую, баллистическую и другие экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов действий Барданова, а также происхождения найденного у него арсенала.

Авторитетный бизнесмен

Владимир Александрович Барданов родился в 20 февраля 1960 года. В 16 лет, по данным СМИ, он заработал судимость — отнял у прохожего часы.

После этого Барданов долгое время не попадал в криминальные сводки, хотя, по воспоминаниям его знакомых, производил впечатление человека, связанного с криминалом.

Информацию о том, что у Барданова была лишь одна, давно погашенная судимость, подтвердил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, часть найденного в доме арсенала была официально зарегистрирована, и у ведомства не было никаких оснований для отказа в выдаче Барданову разрешения на владение оружием.

В 1990-е, как и многие россияне Барданов занялся бизнесом.

По данным базы Контур.Фокус, он был учредителем трёх фирм. Первая — ЗАО «Тверь Экспресс» была основана в 1996 году. Уставной капитал 4,1 млн рублей. В 2003 году предприятие было ликвидировано.

Вторая компания — «Кинескоп», закрытая в 2013 году, согласно уставным документам, специализировалась на оптовой торговле продуктами и промтоварами.

Кроме того, Барданов недолго являлся учредителем ООО «БСБ-Экспресс», которое занимается ремонтом автомобилей. Также, по данным СМИ, он был совладельцем одного из ЧОПов, который давно прекратил своё существование.

В свою очередь, родственница Владимира Нина Барданова (предположительно, жена), по данным базы Контур.Фокус, владеет компанией Эдиан, которой принадлежит торговый центр «Русское раздолье».

В прошлом году выручка предприятия составила — 52,9 млн , а чистая прибыль — 30,4 млн рублей.

Именно из-за этого торгового центра и фирмы «Тверь-Экспресс», которая была связана с его строительством, Барданов в начале «нулевых» во второй раз попал в криминальные сводки.

В октябре 2000 года он был задержан по делу о мошенничестве. Барданова заподозрили в хищении акций одного из учредителей компании «Тверь-Экспресс».

В 2001 году Барданова даже объявляли в розыск по данному делу, что свидетельствует о том, что вскоре после задержания его не стали брать под стражу и он скрылся от следствия. Несмотря на это, до суда дело так и не дошло — в 2002 году дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Примечательно, что, согласно данным арбитражного суда, управа московского района «Сокольники» вплоть до 2009 года пыталась оспорить распределение площадей в торговом центре.

Сдача в аренду торговых площадей приносила Барданову хороший доход.

Так, по данным RT, 15 лет назад мужчина обзавёлся роскошным особняком: помпезные интерьеры с обилием позолоты, лепнины, дорогих люстр и предметов интерьера напоминают настоящий дворец.

В гараже у Барданова стояли несколько дорогих иномарок, в том числе Bentley.

Но особенную страсть, судя по всему, он питал к мотоциклам. В частности, на него оформлены около десятка различный моделей таких производителей как Triumph, Harley-Davidson, BMW, Kawasaki.

Помимо солидного автопарка у Барданова имелся и личный зверинец — он держал тигра, рысь и медведя.

«Не афишируя, восстановил монастырь»

Несмотря на такой автопарк, зверинец и огромный роскошный особняк в элитном подмосковном посёлке, Барданов числился в базе должников судебных приставов — он задолжал налогов на сумму 148 тысяч рублей.

При этом знакомые Барданова уверяют, что жил он скромно. Например, актриса Екатерина Краснобаева, дружившая с семьёй покойного, говорит, что Владимир был меценатом и никогда не кичился богатством.

«Он помогал финансово одному из монастырей и на протяжении долгого времени всё там восстанавливал. Сам он старался это особо не афишировать», — рассказала RT Краснобаева, отмечая, что о помощи Барданова монастырю узнала не от него, а от служителей церкви.

«Он вообще делал много чего хорошего. Например, он как-то помог гимназии, когда к нему обратились за помощью для оплаты автобуса и экскурсии. Когда его соседка по дому в Москве, жившая рядом в коммунальной квартире, умерла, он дал денег её родным на похороны, купил место на кладбище, взял на себя все заботы, сами они жили достаточно бедно (по данным RT, до переезда за город Барданов жил в квартире в одном из домов на Кутузовском проспекте)», — добавила она.

Собеседница RT также рассказала, что Бардановы старались особо не показывать свой достаток и «не выезжали ни на какие Канары».

«Была у него страсть — мотоциклы. Но они жили скромно в том плане, что не было там никакой прислуги, выращивали домашнюю птицу, и супруга его за всем сама ухаживала, козу доила. Не было у него и никаких охранников, только сторож один, который и по саду мог что-то делать. Меня возмущает, что его сейчас как только ни называют, уже убийцей каким-то, стрелком, хотя о нём самом никто ведь ничего не знает. Кто сказал, что он авторитет, кто это доказал? Он многодетный отец, внуки уже есть. Представьте, каково им сейчас всё это слушать о нём», — заявила она.

О том, что Бардановы жили, стараясь не привлекать к себе внимания, говорят и их соседи.

Бардановы не входили в поселковый ТСЖ, по словам одного из жителей посёлка, у них даже был отдельный подъезд к своему дому, не через основной КПП.

«Оборонялся профессионально»

Глава комитета Госдумы по информполитике FАлександр Хинштейн опубликовал фотографии найденного в доме Барданова оружия.

«То количество оружия и боеприпасов, которое найдено у него в доме, свидетельствует о высокой степени подготовки к осаде. Таким арсеналом можно было бы вооружить как минимум полноценный взвод. Барданов мог обороняться намного дольше, чем девять часов. Более того, на фотографиях, опубликованных в моём Telegram-канале, оружие и боеприпасы, которые остались уже после операции. Во время самой осады он использовал не менее 20 гранат. В доме у него найдено десятки единиц огнестрельного стрелкового оружия, автоматы, пистолеты, большое количество гранат, коробки с патронами и рожками от автоматов, пулемётными дисками — счёт их идёт на сотни. Кроме того, сам Барданов оборонялся профессионально, он знал, что делать с оружием. Исходя из того, как шёл бой, очевидно, что он был человеком подготовленным. Сам по себе дом оборудован как крепость», — заявил он RT.

Хинштейн озвучил свою версию, откуда у Барданова мог быть такой арсенал: «Следствие разбирается, но есть версия о том, что Барданов мог быть причастен к нелегальному обороту оружия и что в доме у него был схрон для дальнейшей продажи оружия. Понятно, что в будущем от этого оружия погибали бы мирные люди. Трудно себе представить, какое количество человеческих жизней удалось спасти благодаря этой операции. Насколько мне известно, к Барданову 30 марта пришёл участковый уполномоченный с рядовой проверкой условий хранения лицензированного оружия. Точно неизвестно, почему Барданов так отреагировал. Возможно, оружие не было должным образом спрятано, он испугался, что участковый увидит арсенал, если войдёт в дом».

Также Хинштейн особо отметил высококлассную работу спецназа, благодаря которой удалось избежать других жертв, и рассказал некоторые подробности спецоперации.

«Те, кто сегодня пытается упрекать спецназ в какой-то задержке и непрофессионализме, просто не понимают, о чём рассуждают. Главная задача спецназа — избежать жертв. Безопасность в приоритете, оперативность всегда на втором месте. Свою операцию СОБР начал с того, что эвакуировал членов семьи Барданова, которые неминуемо пострадали бы при штурме. Причём Барданов об этом не знал, он не отпускал заложников. Были эвакуированы жители соседних домов. Значительное время ушло на попытки убедить Барданова сдаться, но к сожалению, они не дали результата.

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Барданов отстреливался, бросал гранаты — шёл настоящий полноценный бой. Спецназ выдавил его с первого этажа на второй, а затем загнал его на чердак. Он продолжал забрасывать спецназ гранатами. После этого дом загорелся, ему предлагал покинуть здание, но он вновь от этого отказался.

Я считаю, что спецназ работал отлично. Ребята достойны самой высокой оценки и государственных наград. Напомню, что потери самих бойцов ограничились лёгким ранением — пуля отрикошетила бойцу в ногу. Это тоже свидетельствует о высококлассной работе», — отметил парламентарий.

Он также добавил, что легально оформленное на него охотничье оружие в ходе перестрелки погибший не использовал.

«Не является нормой»

По мнению кандидата психологических наук, завотделом клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергея Ениколопова, пока не будет результатов посмертной психиатрической экспертизы, которая уже назначена, трудно cудить о том, почему Барданов не пошёл на переговоры и отказался покинуть дом после пожара.

«Такая экспертиза займёт не меньше месяца: эксперты будут общаться с родственниками о том, какой он был по характеру, изучать видео и аудиозаписи с ним.

Что касается мотивов его поведения, то это может быть некая форма расширенного суицида.

Например, человек начинает стрельбу из оружия и знает, что его могут убить, он даже этого хочет. Просто у него не хватает сил, чтобы сделать это самому, поэтому он стремится это сделать чужими руками», — заявил он RT.

Ениколопов также обратил внимание на то, что Барданов держал на своём участке экзотических диких зверей. По его словам, содержание у себя дома этих животных «точно не является нормой для здорового человека».