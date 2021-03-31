Устроившему стрельбу в Мытищах посмертно проведут психиатрическую экспертизу
- РИА Новости
«Мужчине посмертно будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — заявила она.
Также планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрывотехнической, баллистической и других экспертиз.
Врадий уточнила, что после ликвидации возгорания в доме, из которого велась стрельба, при разборе завалов на третьем этаже были обнаружены человеческие останки.
Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Мытищах ранение получил один спецназовец.