Устроившему стрельбу в Мытищах посмертно проведут психиатрическую экспертизу

Короткая ссылка
Мужчине, устроившему стрельбу в Мытищах, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
Устроившему стрельбу в Мытищах посмертно проведут психиатрическую экспертизу
  • РИА Новости

«Мужчине посмертно будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — заявила она.

Также планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрывотехнической, баллистической и других экспертиз.

Врадий уточнила, что после ликвидации возгорания в доме, из которого велась стрельба, при разборе завалов на третьем этаже были обнаружены человеческие останки.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Мытищах ранение получил один спецназовец.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить