Мужчине, устроившему стрельбу в Мытищах, посмертно проведут психиатрическую экспертизу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

«Мужчине посмертно будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза», — заявила она.

Также планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрывотехнической, баллистической и других экспертиз.

Врадий уточнила, что после ликвидации возгорания в доме, из которого велась стрельба, при разборе завалов на третьем этаже были обнаружены человеческие останки.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Мытищах ранение получил один спецназовец.