«Ни денег, ни помощи»: прокуратура взяла на контроль дело о хищении у пенсионерки полумиллиона рублей мошенниками

Прокуратура Башкирии взяла на контроль дело о хищении полумиллиона рублей у 72-летней пенсионерки. Об этом RT сообщили в ведомстве. Осенью прошлого года женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Мужчина предложил принять участие в «задержании преступников», которые «похищают деньги с её счёта». В результате пенсионерка не только лишилась всех сбережений, но и набрала на себя кредитов. Подробности — в материале RT.

Прокуратура взяла на контроль дело 72-летней уфимской пенсионерки Муниры Батыршиной, у которой мошенники в прошлом году похитили все сбережения и обманом заставили взять на себя кредитов на полмиллиона рублей. Об этом RT сообщили в ведомстве. Кроме того, по словам представителей прокуратуры, будет запрошена информация из кредитных учреждений, в которых женщина оформила займы.

Звонок из «службы безопасности»

Как рассказала RT Мунира Батыршина, 27 октября прошлого года ей позвонил неизвестный мужчина. Он представился Николаем Смирновым и сообщил, что работает в службе безопасности крупного российского банка.

«Он попросил меня помочь задержать мошенников, которые хотели украсть со счетов наши с мужем деньги, отложенные на чёрный день», — рассказывает Мунира.

По словам пенсионерки, мужчина знал все данные о ней самой и её счетах. Но женщина звонившему поверила не сразу, и даже сама сходила в банк, где они с мужем хранили все сбережения (150 тыс. рублей). Деньги оказались на месте.

Однако на следующий день Николай позвонил снова и предложил проверить состояние счёта в другом банке, куда приходила пенсия.

«Оказалось, что исчезли 15 150 рублей, — говорит Батыршина. — При этом в банке заявили, что деньги сняли через интернет. Я была в шоке, ведь компьютером я не пользуюсь, а телефон у меня кнопочный. Поэтому и поверила, что звонивший мне действительно является сотрудником безопасности».

29 октября мошенник снова связался с Батыршиной и предложил в рамках «спецоперации» снять все деньги и перевести на указанный ими счёт.

«Говорят: идите, заберите деньги, иначе у вас всё похитят. Я пошла, сняла, перевела куда мне сказали. Меня попросили передать все данные перевода и попросили не волноваться, мол, всё вернётся. Мужу-инвалиду говорить ничего не стала, чтобы не беспокоить», — вспоминает пенсионерка.

30 октября, по словам женщины, аферисты позвонили снова и предложили принять участие в спецоперации по задержанию похитителей денег.

Для этого пенсионерке надо было получить уже одобренный кредит в 100 тыс. рублей и перевести его на указанный счёт. В тот же день женщину отправили в другое кредитное учреждение за новым займом.

Также на russian.rt.com В Ставрополе предупредили о новой схеме кредитного интернет-мошенничества

«Спецоперация» продолжалась до 5 ноября. Затем звонки прекратились, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Она оформила кредиты в четырёх банках и перевела аферистам 500 тыс. рублей. Кроме того, злоумышленники вычистили и её кредитную карту.

«Я посмотрела расходы, там, например, есть оплата в 9 тыс. рублей в московском «Эльдорадо». Как я могла, будучи в Уфе, там что-то купить, если я и интернетом не пользуюсь», — удивляется Батыршина.

Пенсия уходит на кредиты

7 ноября 2020 года Батыршина обратилась в полицию.

«Когда следователь пришёл домой брать показания, муж всё узнал и пришёл в шок. В придачу я, видимо, пока бегала по банкам, заразилась коронавирусом. 11 ноября мы с мужем попали в больницу, а 18 числа он умер. Сейчас я осталась одна — ни денег, ни помощи, только банки требуют вернуть деньги», — рассказывает женщина.

По словам женщины, сейчас почти вся её пенсия уходит на погашение кредитов.

«В один банк несколько тысяч переведу, в другой, так все деньги и пропадают. А мне каждый день звонят коллекторы, требуют погасить кредиты, из которых мне ни одной копейки не попало. Еще постоянно новые банки звонят, говорят, вам одобрен кредит, и суммы уже по полмиллиона», — рассказала Батыршина.

Женщина, по её словам, уже потеряла надежду на то, что мошенников найдут и она сможет расплатиться с долгами.

«Я после больницы пришла в полицию, а мне говорят, кто вас просил брать деньги и куда-то отсылать, сами виноваты — теперь платите. Говорят, таких, как вы, много, есть и те, кто по несколько миллионов брал», — вспоминает Батыршина.

Доведённая до отчаяния женщина написала обращение в прокуратуру Башкирии. В нём она, помимо прочего, указывала на необходимость внутренней проверки банков, чьи сотрудники, как она уверена, могли быть причастны к этой афере.

В свою очередь, в прокуратуре Башкирии на запрос RT ответили, что на начальном этапе расследования были недоработки.

Также на russian.rt.com Эксперты дали советы по борьбе с телефонным мошенничеством

«По выявленным нарушениям закона при производстве предварительного расследования прокуратурой в адрес руководства следственного органа направлено требование об их устранении, которое находится на их рассмотрении. В указанном акте реагирования, помимо прочего, указано на необходимость истребования из кредитного учреждения результатов проведённой внутренней проверки», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

Ход расследования теперь находится на контроле у прокуратуры.

По мнению адвоката Батыршиной Рамиля Гизатуллина, у злоумышленников могли быть соучастники из работников банков.

«Иначе как можно объяснить их осведомлённость о счетах пенсионерки в различных банках», — спрашивает он.

Гизатуллин, в частности, обратил внимание на тот факт, что заявки на оформление кредитов на имя Батыршиной поступали через интернет, которым пенсионерка не пользуется.

Как он отметил, количество совершаемых киберпреступлений растёт в геометрической прогрессии и чтобы их остановить, необходимо межведомственное взаимодействие — правоохранительных органов и службы безопасности банков.