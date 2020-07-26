В Ставрополе предупредили о новой схеме кредитного интернет-мошенничества

В администрации Ставрополя предупредили о новой схеме кредитного интернет-мошенничества.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

За последние полгода в регионе зафиксировали четыре тысячи случаев афер, совершённых дистанционно. Одним из распространённых способов обмана названо оформление кредитов на сомнительных сайтах.

Злоумышленник размещает ложные данные о получении ссуды на выгодных условиях, а после отклика звонит заявителю и говорит, что необходимо перечислить комиссию, взнос или предоплату. Когда пользователь выполняет условия, мошенник перестаёт выходить на связь.

Гражданам напоминают, что нельзя оставлять свои личные и банковские данные на непроверенных сайтах.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.