Новые следственные действия: дело о краже у пенсионерки из Уфы взял на контроль замглавы МВД республики

Замминистра внутренних дел Башкортостана Олег Олейник взял на контроль расследование дела о хищении сбережений у 83-летней пенсионерки из Уфы Таримы Таймасовой. По словам её адвоката, это произошло после публикации материала о женщине на сайте RT. Деньги у пенсионерки похитили ещё в 2017 году, но расследование продвигалось медленно и несколько раз приостанавливалось, а потерпевшей Таймасову признали только в 2019-м.

После публикации RT дело о хищении средств у 83-летнего ветерана труда из Уфы Таримы Таймасовой взял на контроль замминистра внутренних дел Башкортостана Олег Олейник. Об этом сообщил адвокат пенсионерки Рамиль Гизатуллин. По его словам, замглавы МВД республики направил указание по делу в следственное управление (есть в распоряжении RT) и велел отчитаться о ходе мероприятий.

Дело взяли на контроль

Ранее RT рассказывал, как в июле 2017 года 83-летняя жительница Уфы Тарима Таймасова стала жертвой мошенников, которые похитили 289 тыс. рублей.

На улице возле банка, в котором пенсионерка получала пенсию, к ней подошла женщина, похожая на цыганку. Она, по словам Таймасовой, стала ей назойливо предлагать помощь в лечении болезней. Затем мошенница залезла к ней в сумку, достала деньги — около 15 тыс. рублей — и заявила, что на них порча.

Как поясняла Таймасова, она, «как пьяная», пошла сначала домой, потом в банк, сняла со счёта все деньги и отдала их аферистке. Когда женщина пришла в себя, то поняла, что её ограбили, и тут же обратилась в полицию.

31 июля она подала заявление в отделение полиции №7 УМВД России по г. Уфе. Там завели дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По словам Таймасовой, лишь спустя несколько недель с ней связался следователь. Они прошли по тому же маршруту, по которому её водила преступница.

Но затем расследование то приостанавливали, в том числе «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», то после жалоб пенсионерки в прокуратуру возобновляли снова. При этом потерпевшей Таймасову признали лишь 12 марта 2019 года (почти через 20 месяцев после того, как она подала заявление).

Как рассказал RT адвокат Рамиль Гизатуллин, начавший представлять в этом году интересы Таймасовой, после запросов RT и публикации на сайте расследование дела продолжилось. По словам адвоката, сейчас дело находится на контроле у заместителя министра внутренних дел Башкортостана, руководителя республиканского ГСУ Олега Олейника. Он лично потребовал провести ряд следственных действий (документ есть в распоряжении RT).

В частности, предписано истребовать и приобщить к делу дактилоскопическую экспертизу, провести экспертизу по микрочастицам (в ходе следствия изъяли грунт), запросить документы о выводе средств из банка, допросить свидетелей, проверить камеры видеонаблюдения. Также поручено провести мониторинг и проверить, были ли ещё дела со схожим подчерком.

«Предупреждаю о строгой персональной ответственности за качество исполнения настоящего указания, а также поступления повторных обращений со стороны потерпевшей», — говорится в документе за подписью замминистра.

Нужна серьёзная работа

По мнению адвоката Таймасовой, если бы все эти мероприятия были проведены сразу тогда, три года назад, был бы реальный шанс задержать преступников по горячим следам.

«Да, проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления видеокамер, которые могли зафиксировать ценные для следствия обстоятельства. Но... какова ценность проведения опознания по истечении трёх лет, когда 80-летней пенсионерке представили не живых людей, а чёрно-белые фотографии размером не более 6 х 6 см?» — говорит Гизатуллин.

Адвокат Олег Пахомов также считает, что шансы найти виновных спустя три года невелики.

«Если по горячим следам не обнаружили, то шансы мизерные. Может повезти, если обнаружатся ещё схожие дела. Это старая практика, когда по почерку преступлений объединяли дела из разных регионов и по ним раскрывали межрегиональную группу», — говорит он.

Но, по мнению Пахомова, для этого нужна серьёзная работа, вдумчивый анализ статистики.

Также, по его мнению, есть шанс, что преступников поймают на другом аналогичном преступлении и смогут доказать их причастность и к событию трёхлетней давности. Как уточнил адвокат, по таким делам установлен срок давности в десять лет.

В свою очередь, в МВД по Республике Башкортостан подтвердили RT, что расследование по краже сбережений у пенсионерки Таймасовой ведётся, однако раскрывать детали отказались, сославшись на тайну следствия.