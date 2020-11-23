«Думают, раз бабушка, то ничего не соображаю»: уфимская пенсионерка более трёх лет добивается расследования кражи

83-летняя пенсионерка из Уфы Тарима Таймасова четвёртый год пытается добиться полноценного расследования кражи её сбережений. По словам женщины, в 2017-м она стала жертвой мошенников, которые, пользуясь её доверчивостью, заставили снять со счёта почти 300 тыс. рублей. Таймасова обратилась в правоохранительные органы, однако расследовать дело, по словам адвоката потерпевшей, в полиции не спешат.

83-летняя ветеран труда из Уфы Тарима Таймасова рассказала RT, что стала жертвой мошенников в июле 2017 года. Аферисты, по её словам, похитили 289 тыс. рублей.

Таймасова говорит, что мошенники подкараулили её возле банка, где она получала пенсию. По словам пенсионерки, на улице к ней подошла женщина, похожая на цыганку, и начала предлагать помощь.

«Говорит, что может меня вылечить. Я поняла, что дело нечисто, пыталась вырваться, но она не отставала, пришлось слушать, что я могла сделать?» — вспоминает пенсионерка.

Затем, по словам женщины, преступница залезла к ней в сумку и достала оттуда деньги — около 15 тыс. рублей.

«Говорит, на деньгах порча, надо снимать. Все деньги лечить надо. Я как пьяная пошла домой за деньгами, потом пошли вместе в сберкассу. Она меня на улице ждала, а я ходила деньги снимала, не понимала, что происходит», — плачет женщина.

По словам Таймасовой, преступница дала ей свёрток, сказала, что все деньги там, но до утра открывать нельзя. Когда пенсионерка наконец пришла в себя, она увидела, что её оставили с пачкой нарезанной бумаги.

Кстати, она вспоминает, что это был не первый подобный случай. Годом раньше её также подстерегли по пути из банка и пытались затолкать в машину, но она смогла вырваться.

«Какой министр в субботу»

Обнаружив пропажу, пенсионерка сразу вызвала полицию. 31 июля она обратилась с заявлением в отделение полиции №7 УМВД России по г. Уфе, где в тот же день возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Но, как уверяет Таймасова, следователь с ней связался только через несколько недель после кражи.

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«Мы прошли по тому маршруту, где меня цыгане водили. Потом он, видимо, камеры посмотрел. По телефону меня спрашивал: «А вы в такой одежде были? А цыгане в такой?». И на этом всё», — говорит Таймасова.

По словам пенсионерки, больше с ней следователь не разговаривал. Сама она несколько раз приходила в отделение полиции, но безрезультатно, а когда ей удалось дозвониться до следователя, её попросили не мешать работать.

30 сентября 2018 года расследование приостановили «ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Таймасова подала жалобу в прокуратуру, которая 10 октября 2018 года отменила это постановление. Однако расследование дела возобновили лишь 25 января 2019 года.

Как вспоминает пенсионерка, даже после её жалоб в прокуратуру ситуация не изменилась.

«Позвонил следователь, говорит: «Извините, бабушка, ваш номер потеряли, приходите в субботу». Был гололёд, холод, кое-как дошла. Только начал меня принимать, тут какой-то звонок. Говорит: «Извини, бабушка, меня министр вызывает». Я сразу поняла, что меня обманывают, какой министр в субботу? Думают, раз бабушка, то уже ничего не соображаю. Вышли мы в одну дверь, и я по гололёду пешком домой пошла, а он в свою машину сел и уехал», — описывает Таймасова очередной визит к следователю.

25 февраля 2019 года расследование по её делу опять остановили. Возобновили его 10 марта.

Лишь 12 марта 2019 года, спустя почти 20 месяцев после заявления, Таймасову признали потерпевшей и допросили в этом процессуальном статусе, сообщил RT адвокат Рамиль Гизатуллин.

По его словам, уже это является грубым нарушением. «Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением», — отмечает юрист. После этого дело ещё несколько раз приостанавливали и возобновляли после жалоб.

Посторонние справки

Гизатуллин говорит, что решил представлять интересы пенсионерки в октябре этого года, когда случайно узнал о её проблеме.

«Я поразился, когда узнал, что 83-летняя женщина в одиночку смогла добиться возобновления расследования, которое явно никто не хотел проводить. У современных людей уже редко когда встретишь такое упорство», — говорит он.

Как отметил адвокат, во время ознакомления с материалами дела он обнаружил справки, которые не имеют никакого отношения к похищению сбережений Таймасовой. Например, по факту повреждения двух колёс автомашины Nissan, ограбления столовой, хищения из гаража.

«При этом за три года никто из проверяющих даже не заметил, что справки сотрудников «о проделанной работе» по раскрытию преступления не имеют никакого отношения к делу пенсионерки», — отметил адвокат.

В отделе информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан RT заявили, что факт нахождения посторонних материалов в деле Таймасовой не подтвердился.

Но адвокат уверен в своей правоте. «Я сам видел справки, у меня и файлы есть. Любая экспертиза подтвердит мою правоту», — заявил он.

Дело взяли на контроль

В МВД Башкортостана отметили, что в ходе расследования уголовного дела проведены следственные и оперативно-разыскные мероприятия, составлены фотороботы женщин, совершивших хищение денежных средств, которые были разосланы в отделы полиции города, а также опубликованы в городских и республиканских средствах массовой информации.

«Однако предварительное следствие по уголовному делу приостанавливалось в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», — отметили в ведомстве.

Сейчас производство по уголовному делу возобновлено. Также, как уточнили в МВД, дело находится на контроле Управления МВД России по городу Уфе.

В свою очередь, пенсионерка подала жалобу на бездействие сотрудников полиции на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. По данным почты, письмо дошло до адресата 15 октября. В местном СК RT сообщили, что к ним ещё обращение не поступило.