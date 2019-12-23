«Делай, как я скажу, и всё будет хорошо»: как женщины оформляли миллионные кредиты для жениха из «Казначейства РФ»

Мужчина, сидя в тюрьме, под видом холостяка из «Казначейства РФ» обманным путём заставлял женщин оформлять кредиты и отдавать деньги ему. Схема афериста только на первый взгляд кажется простой и очевидной. Он знакомился в интернете, представлялся высокопоставленным чиновником, ищущим серьёзных отношений. Рассказывал сказку, услышав которую, даже не встречаясь с ним лично, женщины бежали в банки и переводили ему миллионы рублей. Точное число жертв мошенника неизвестно, подозреваемый задержан и предстал перед судом.

Виктории (здесь и далее имена пострадавших женщин изменены) 35 лет. Работает врачом в московской больнице, преподаёт в мединституте. Без пяти минут кандидат наук. Машину водит. Вот только замужем не была и детей нет. Ищет судьбу на сайте знакомств, но тамошние мужчины отсекаются при первичной переписке: элементарно не могут поддержать интересный разговор.

И вдруг в субботу утром приходит единственное более-менее человеческое сообщение (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены):

«Вы мне очень понравились, хотел бы познакомиться с вами для серьезных отношений, буду рад нашему знакомству, я недавно зарегистрировался для серьезных отношений, так как в личном плане, мало времени на поиски. Родом из Афин, по национальности полу грек, полу еврей, в Москве проживаю с 1998 года, давно не иностранец, по вере, просто верю в БОГА, не женат и женат не был, очень хочу детей, считаю что везде есть хорошие люди, поэтому ищу отношения на сайте, работаю гос.службе связано с экономикой, переписку о себе на сайтах знакомств не веду, только ватсаппе. Жду ваш номер, я вам ватсаппе напишу о себе более подробно, то что вас будет интересовать, текст не копирова и не шаблон, из за служебной работы номер здесь не указываю, но уверен вы не разочаруетесь во мне, жду ваш номер, я вам ватсаппе напишу и уверен вы не разочаруетесь, этот текст адресован вам, моё имя Янис».

Сразу созвонились. Говорил мужчина с приятным восточным акцентом. В голосе чувствовалась уверенность. Представившийся Янисом Грандовичем Илиевым (36 лет) рассказал о своих взглядах на жизнь, переживаниях, планах. В тот момент он, по его собственным словам, находился в Сочи в командировке вместе со своим дядей, который одновременно и его босс: совмещали отдых с оценкой какого-то строительного проекта. Искренне интересовался работой Виктории, её жизненными планами. Говорил, что мечтает о детях. Незаметно они проболтали весь выходной — это была суббота, 24 августа 2019 года. Виктория была уверена, что это «её мужчина». Надо встречаться. Но не всё так просто...

Принц в «Системе»

«Понимаю, что выглядит невероятно, но попытайся просто поверить мне. И ты не пожалеешь», — начало звучало как в кино. По словам Яниса, он входит в некое закрытое сообщество, даже касту, чиновников-финансистов. Жениться хочет на «девушке из простых, так как свои все заморочены на деньгах». Но даже на свидание сходить с кем-то «не из их Системы» он не может — личная охрана Яниса доложит дяде, а тот перекроет кислород.

Врач Виктория поверила мошеннику

© Алексей Боярский / RT

«Внутри нашей Системы всех идентифицируют по картам. Дядя посмотрит номер твоей карты, удостоверится, что ты своя, проверенная, и успокоится», — объяснил Янис. Получалось, что наряду с обычными банковскими картами существуют некие особые, для «людей в Системе», на таких картах держат миллиарды. Чтобы Виктория стала своей, «Систему» придётся обмануть: привязать открытую на неё карту к счёту самого Яниса, на котором лежат 72 млрд рублей. Что это за «Система» такая, Янис не объяснил, мол, «это наши банковские заморочки», неспециалисту понять сложно. Пропустить или нет нового члена, эта всесильная «Система» решает исходя из его финансовой репутации — кредитной истории. Поэтому Виктории нужно прямо в понедельник, не откладывая, подать заявки на кредит в пять банков. А после одобрения взять там деньги в размере максимально одобренных сумм. «Система» якобы тут же оценит благонадёжность Виктории и выпустит на неё ту самую особую карту: они с Янисом смогут сразу встретиться. Деньги потом можно будет сразу вернуть в банки, а от уплаты процентов «Система» Викторию освободит.

«Делай, как я скажу, и всё будет хорошо», — говорил Янис.

Десять банков за неделю

В воскресенье общение продолжилось. А в понедельник, 26 августа, Виктория под контролем Яниса отправилась брать кредиты. Собственно, это он составил ей список банков, выбрал ближайшие отделения. И весь день был с ней на связи. Голосом в беспроводной гарнитуре или сообщениями в WhatsApp. Виктория докладывала обо всех своих действиях: вошла в банк, встала в очередь, подписала документы и т. д. Что точно говорил ей Янис, она не помнит: понедельник и вторник, за которые она взяла 1 млн 170 тыс. рублей в крупнейшем российском госбанке и ещё 5 млн рублей в другом госбанке, прошли в каком-то тумане. Сейчас она вспоминает, что, пока Янис был с ней на связи, она испытывала состояние абсолютного покоя. Из пяти банков, куда она подала заявки, кредиты выдали в четырёх, в одном отказали.

«Плохо. Система видит отказ и тебя не пропускает», — сообщил Янис.

Теперь, чтобы успокоить «Систему», для активации выпущенной спецкарты Виктории надо положить на неё деньги. Сначала 3 млн рублей. Но почему ей класть нужно именно свои? У Яниса же, по его словам, многомиллиардное состояние на счету.

«Твоя карта привязана к моей. И пока она не активирована, я из своих денег ни копейки взять не могу — счёт заблокирован», — выкрутился Янис.

Сумму нужно было передать самому Янису.

«Ты меня не знаешь, мы даже ещё не виделись лично, — заметил он. — Давай для твоего спокойствия я пришлю за деньгами свою секретаршу. Она напишет расписку — как бы берёт у тебя в долг под залог своего автомобиля».

Секретарша не приехала — якобы у неё заболел ребенок. Янис переслал Виктории скрин экрана с сообщением от «Оля-секретарь». На нём было фото: выложенные на столе рукописная расписка с указанием паспортных данных, раскрытый паспорт и свидетельство о регистрации Hyundai Tucson. А заодно скрин экрана с вопросом «Оли-секретаря» о том, знает ли дядя Яниса об этом «новом партнёре по нефти»? Так Янис якобы представил секретарше Викторию. Из расписки следовало, что Ольга принимает деньги для «руководителя Казначейства РФ» — именно так был обозначен статус Яниса.

А дальше началась чехарда. «Система» постоянно «выражала недоверие» и требовала перевода всё новых и новых сумм, которые росли ежедневно, как ставки в казино: «если сегодня деньги закинем, то 5 млн рублей, а если завтра, то уже 7 млн рублей». Янис внушил Виктории: что-то пошло не так, он потерял доступ к своим миллиардам, рискует «спалиться» перед всесильным дядей, а виновата в этом Виктория. Постепенно мягкий доброжелательный тон Яниса сменился на угрожающий, в языке появился мат.

«К концу недели я поняла, что боюсь этого человека. И уже хочу лишь получить эту карту, вернуть свои деньги и спустить отношения на тормозах», — вспоминает Виктория.

То, что она имеет дело с банальным мошенником, в голову не пришло: думала, что это действительно какой-то очень влиятельный и страшный человек. В результате игр по «разблокировке карты» она за неделю — с 26 августа по 2 сентября — взяла кредиты в десяти банках и передала Янису 15 млн рублей! Что-то переводила на указанные им номера счетов, что-то отдала назвавшим пароль «спецкурьерам» на присланных им автомобилях.

«Лучше тебе сразу сдохнуть!»

Но даже после этого «недоверчивая» «Система» требовала всё новых подтверждений — очередных денег на карту. К следующей субботе Виктория поняла, что запуталась в чём-то страшном: влипла в историю с неким загадочным мажором и его влиятельным дядей, блокировкой неизвестно чьих миллиардов. И главное — «Система», видимо, уже никогда не вернёт кредитные 15 млн рублей.

«Написала предсмертное письмо родителям, — рассказывает Виктория. — Думала, что моё самоубийство сохранит наш дом».

Виктория с родителями, братом, его женой и племянницей живут в частном доме в Подмосковье. Девушка была уверена, что из-за неё банки могут отнять жилище и выгнать семью на улицу. А смерть, как ей казалось, аннулирует долги.

После написания записки неожиданно стало легче. Снова вернулась надежда. По словам Яниса, оставалось внести ещё каких-то 500 тыс. рублей. Поздно вечером 2 сентября в полнейшем нервном истощении Виктория начала звонить знакомым — просить в долг. Все отказывали. Когда в час ночи она позвонила очередному другу-юристу и дрожащим голосом попросила полмиллиона, тот вытянул из неё всю историю.

«Да это же обычный жулик», — вынес заключение юрист.

На следующий день Виктория написала заявление в полицию. Но общение с Янисом необходимо было продолжить — уже в оперативных целях. А тот не унимался: «Нужно внести послезавтра 4 млн рублей. Если не успеешь, то придется вносить уже 9 млн. Займи у кого хочешь. Карту тут же разблокируют. И этому человеку я отдам в два раза больше, чем он тебе одолжил».

Виктория сделала вид, что ищет деньги. Плела про какого-то «мужика, который заинтересовался такой инвестицией под 100% в день», потом про «подругу, которая приедет из-за границы». Когда Янис понял, что денег не будет, стал тянуть уже по мелочи: 35 тыс. за «активацию операций». Потом попросил данные зарплатной карты Виктории, вместе с CVV-кодом, — якобы она нужна для Системы. И оплатил этой картой какие-то свои расходы. А когда понял, что выпотрошил женщину полностью и взять больше нечего, начал склонять к суициду. Вместо интеллигентного топ-менеджера с ней уже разговаривал отмороженный уголовник.

«Якобы из-за меня у них начались проблемы, его дядя уже выслал ко мне домой каких-то бандитов, — вспоминает Виктория в беседе с RT. — Отца и брата убьют, меня и мать изнасилуют, пустят на панель. Мол, вот уже сегодня в 19:00 жди гостей. И всё время говорил: «Лучше тебе сразу сдохнуть, чем видеть, что сделают с твоей семьёй».

«Из-за какой-то лохушки...»

История Виктории развивалась в конце августа—начале сентября 2019 года. Включившись в расследование, корреспонденты RT нашли ещё двух потерпевших от этого же мошенника. Одна, Мила, 27 лет, тоже врач, отдала 3 млн рублей кредитных денег в марте 2019 года. Вторая, Эльвира, 29 лет, сотрудница государственной компании, отдала 1 млн рублей, также взятых в кредит, в декабре 2018 года. Истории аналогичные: «богатый холостяк», «влиятельный дядя», «Система» и т.д. В случае с Милой даже имя совпало: ей он представился Янисом Грандом.

Обе эти девушки написали заявления в разные отделы полиции. В обоих случаях мошенника даже не искали — на данный момент работа по тем уголовным делам прекращена. Надеемся, их сейчас объединят с делом Виктории. Информацию полицейским RT передал.

И заявлением Виктории тоже никто не занимался. Помогла случайность. По настоянию адвоката Виктории, её направили на психологическое исследование — понять, использовались ли в отношении неё какие-то приёмы вроде гипноза или нейролингвистического программирования. И если до этого единственной реакцией полицейских были смешки и намеки, мол, вы что, совсем дура, то судебный психолог Татьяна Хрущёва отнеслась по-человечески. Она не только провела исследование, но и бесплатно оказала психологическую помощь. И позвонила своему знакомому адвокату Фёдору Богатырёву, бывшему следователю, полковнику юстиции.

«Поразила жестокость ситуации», — комментирует RT Богатырёв, который включился в это дело совершенно бесплатно. Он обратился к бывшим коллегам в МВД. В отдел полиции начались звонки начальства.

«Какая-то лохушка, а за неё полковники вписались», — передали потом реакцию угрозыска. Викторию вызвали, опросили. Но мошенника при этом всё равно никто не искал!

«Вычислил его мой друг-айтишник», — рассказывает RT психолог Татьяна Хрущева.

Мошенник шифровался. По два раза в неделю менял сим-карты. Отправив сообщение в WhatsApp, тут же его удалял (видимо, для того, чтобы жертва не могла сделать скриншот). Но всё же попался. Виктория рассказала Янису о подруге, которая якобы может дать денег «под 100% через два дня», попросила связаться с подругой и поговорить. Для подтверждения существования подруги дала её сайт. От переговоров Янис отказался. Но на сайт из любопытства зашёл. Это позволило выяснить IMEI-номер его смартфона и модель. Все эти данные передали полиции. Жулик оказался бережливым — симки выбрасывал, а на смартофонах сэкономил. По этим данным его и вычислили.

Секретарша существует!

Позже оперативники изучат его звонки и найдут ещё одну жертву. Алла, 27 лет, медсестра. Отдала 1 млн 120 тысяч рублей (тоже взятых в кредит) в сентябре нынешнего года. Алле жулик представился Вольфом.

Одна из жертв, Алла, в отделении полиции

© Алексей Боярский / RT

И, наконец, найдут «Олю-секретаршу». Все были уверены, что фото раскрытого паспорта и документов на автомобиль — данные случайного человека. Оказалось, что нет.

«Да, я действительно дала такую расписку», — рассказала RT девушка, вышедшая из того самого Hyundai Tucson.

Ольге 30 лет, репетитор английского языка. Как и Алла с Эльвирой, одна растит маленького ребенка. Однако, только пережив развод, снова замуж не рвётся. С ней мошенник сыграл чуть иначе.

«Узнав, что я одна с ребенком, предложил помочь деньгами, — рассказывает Ольга. — Сказал, что очень богатый человек, деньги для него вообще не имеют значения. Почему бы и не взять?».

В случае с Ольгой карта в Системе была необходима, чтобы девушка, якобы, могла пользоваться деньгами с миллиардного счета Яниса. Для открытия карты Ольга отправила свои паспортные данные.

«Он сказал, что для активации карты на неё надо положить 600 тыс. рублей. Мол, сразу выдался кредит и его надо срочно закрыть. Иначе я попадаю на какие-то гигантские проценты», — вспоминает Ольга.

Как могут возникнуть обязательства без её подписи, девушка почему-то не подумала. Равно как и не уточнила, а кому она собственно должна, какому банку. В отличие от других четырёх жертв — бюджетниц с официальным доходом — Ольге кредит был недоступен. Мошеннику она перевела все свои сбережения — 394 тыс. рублей.

«Ладно, помогу, — сжалился Янис. — Жена моего друга — врач, даст тебе в долг 3 млн рублей. Меньше просить неудобно. Чтобы не было лишних вопросов, представлю тебя своей секретаршей. Сфотографируй расписку с документами и сопроводи текстом, который сейчас пришлю».

Ольга, ещё одна жертва, работает репетитором английского языка

© Алексей Боярский / RT

По словам Ольги, она уже оделась, чтоб отвезти расписку Виктории, когда Янис написал, что та верит присланному фото.

Ни Ольга, ни Алла сами в полицию не обращались: посчитали, что без толку.

Знаменитый альфонс

Задержанный на съёмной квартире в подмосковном Ногинске оказался уроженцем вовсе не Греции, а Азербайджана. Исаев Анар Нариман оглы, 1983 года рождения.

В 2007 году судим за грабёж — отделался условным сроком. Но уже в 2009 году сел на четыре года за многочисленные мошенничества (жертвы — женщины) и кражи, всего 20 составов преступлений.

В 2015 году снова сел на 6 лет: находил женщин на сайтах знакомств, представлялся Даниэлем, сыном топ-менеджера банка. Дальнейшая схема примерно похожа на ту, что мы описали выше: строгий отец хочет женить только на богатой... Общий «улов» — 10 млн рублей на восемь обманутых дам (это только те, кто обратился в полицию). Одна из них отдала 4 млн рублей. После той истории Исаев стал героем вышедшего на НТВ фильма «Коварная любовь». Симпатичный, в дымчатых очках, уже в суде выдаёт предостережение «уважаемым дамам, сидящим на сайтах знакомств»: «Не ведитесь на соблазн, будьте умнее».

«Там запрещено пользоваться мобильной связью»

Виктория перевела последнюю сумму 2 сентября 2019 года. Исаев же освободился из мордовской ИК-18 (строго режима) позже, 24 сентября. А уже 4 октября был задержан. В настоящий момент содержится в московском СИЗО. Журналистам RT увидеть его удалось в суде, во время заседания о продлении меры пресечения. После шести лет строгого режима Анар Исаев заметно располнел. Вину свою не признаёт.

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«Как я мог совершить это преступление, когда находился в местах лишения свободы? Там запрещено пользоваться мобильной связью», — заявил судье Исаев.

Виктории повезло дважды — случись всё это с ней на год раньше, Исаев вряд ли стал бы обвиняемым.

«Если заключённый совершает преступление в самой колонии, то дело расследуется автоматически. А вот если потерпевший вне учреждения, то следственные действия внутри зоны провести практически нереально, — объясняет юрист Фёдор Богатырёв. — Даже если следователь выпишет постановление об обыске и т.п., полицейских в зону просто не пустят. Какому начальнику колонии хочется подставляться».

Получается, мошенникам совершать преступление из зоны куда безопаснее, чем на свободе. Богатырёв предполагает, что такой жулик — мечта коррумпированных сотрудников колоний.

«Когда он за неделю приносит 15 млн рублей, то ему там просто колл-центр организуют — сиди, зарабатывай. В любом случае, без ведома администрации разговаривать по телефону часами, как было в этой истории, невозможно», — считает Богатырев.

Если предположить (утверждать до решения суда мы не имеем права), что Исаев и есть Янис, то число его жертв за 6 лет отсидки может составить не один десяток.

«Кого-то из них, возможно, уже и нет в живых, — предполагает адвокат Фёдор Богатырёв. — Мы же видели, как преступник подводил Викторию к суициду».

«Кредитный менеджер просто выполняет план»

Зарплата Виктории на двух работах — 100 тыс. рублей в месяц. Как ей могли выдать кредиты на 15 млн рублей? В двух крупнейших российских госбанках она получила деньги с разницей в день. Можно предположить, что данные в бюро кредитных историй ещё не поступили. Но неужели все остальные банки не увидели, что выдают деньги человеку, уже имеющему долгов более чем на 6 млн рублей? Не моргнув глазом, новые кредиты ей выдали ещё восемь кредитных организаций, серьёзных, в том числе входящих в первую десятку крупнейших в России. Уже после получения кредитов на 15 млн рублей ей позвонили ещё из двух банков — сообщили об одобрении заявок и готовности выдать по 1 млн рублей в каждом.

«К сожалению, никаких наказаний банку за то, что он не рассчитывает платежеспособность заемщика, не предусмотрено, — объясняет RT Виталий Непеин, арбитражный управляющий, специализируется на личных банкротствах. — У кредитного менеджера план по выдаче кредитов — он эти кредиты просто всем навязывает. И наличие займов в других банках проверять не будет».

Остальные девушки брали кредиты тоже не в одном банке. Врач Мила при участии родителей сейчас платит по кредиту 84 тыс. рублей в месяц — расплатится в течение пяти лет. Медсестра Алла при зарплате 60 тыс. рублей отдает 23 тыс. рублей. А ведь ей нужно еще платить за съёмную квартиру и кормить ребенка. Выплачивает свой миллион и Эльвира. Виктория же 15 млн рублей не выплатит никогда. Примечательно, что Исаев нанял целую команду адвокатов — на какие доходы, догадаться несложно. Если его осудят (опять это «если», дань презумпции невиновности), то и дальше, видимо, будет неплохо жить на зоне — деньги есть.

Девушки, с которыми «Янис» выходил на видеосвязь, вспоминают, что сидел тот на диване перед журнальным столиком, над головой — картина. Не секрет, что, имея средства, в колонии можно пользоваться всеми жизненными благами, даже омарами питаться.

Защита дурака

«Да они сами дуры», — скажут многие читатели. А хоть бы и так. Но наивность, доверчивость, некомпетентность — не преступление. Так можно сказать и про избитого хулиганами: «Да он просто слабак». Тем не менее хулиганов худо-бедно с улиц вычистили. Зато мошенникам сейчас сущее раздолье. Как их ловит полиция, мы видим на примере описанной истории. Но даже изолированный в колонии преступник из-за халатности или коррупции сотрудников ФСИН не останавливается — о колл-центрах мошенников в зонах известно давно.

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Если раньше им отдавали последнее, то сегодня, когда банки раздают кредиты налево и направо, жертвой может стать не имеющий вообще ничего за душой. Когда дурак свободно и добровольно захочет продать себя на органы, и покупатель, и посредники предстанут перед судом. Зато выпотрошить дурака финансово — никаких препятствий: банки легко выдадут непосильный кредит, и им за это ничего не будет. Учитывая нынешний размах мошенничества, защита дурака становится социальной необходимостью. Как некогда введенные ограничения на азартные игры, продажу спиртного, запрет на наркотики.

«Вопросов к государству по этой истории много, — комментирует RT правозащитник, руководитель «Фонда поддержки пострадавших от преступлений» Ольга Костина. — Банки должны нести ответственность. Необходимо законодательно определить и ответственность сотрудников ФСИН. Если они допустили использование заключенным телефона как орудия преступления, то пусть частично разделят с жертвой её потери».

Мы предполагаем, что жертв Яниса, Вольфа, Даниэля, Имина — или кем ещё мог представляться мошенник — значительно больше. Если вам что-то о них известно, сообщите нам по телефону +7 (499) 750-00-75 — оставьте информацию для отдела RT «Регионы».