В Роскачестве рассказали, как избежать мошенников на сайтах объявлений

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Эксперты Роскачества дали рекомендации, как безопасно продавать и покупать на сайтах объявлений, сообщает телеканал «Звезда».
В Роскачестве рассказали, как избежать мошенников на сайтах объявлений
  • Pixabay

По данным специалистов, на площадках, где зарегистрированные пользователи выставляют на продажу или покупают нужный товар, мошенничества широко распространены.

«Универсальный совет при взаимодействии с людьми и сервисами в сети: всегда быть внимательным и бдительным», — отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Специалисты рекомендуют завести отдельную карту для онлайн-покупок, на которой следует хранить небольшую сумму.

Также эксперты советуют тщательно изучать профили продавцов, обращать внимание на систему рейтингов и отзывов, не соглашаться на предоплату и не переходить по подозрительным ссылкам.

Продавцам, в свою очередь, рекомендуется не сообщать дополнительных сведений о своей карте и коды из SMS, не привязывать чужой номер к своей карте, а также не передавать товар, если безналичная оплата ещё не прошла.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Роскачестве рассказали о мерах предосторожности при совершении покупок.

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