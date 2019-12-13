Названы распространённые перед Новым годом схемы мошенников

Заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко в беседе с «Известиями» рассказал, какие схемы используют интернет-мошенники в предновогодний период.

По его словам, один из самых распространённых методов — организация фейковых интернет-магазинов, которые продают некачественный товар или исчезают через несколько дней после оплаты.

«В поле зрения экспертов Infosecurity попало несколько открытых недавно сайтов, созданных по одному шаблону и содержащих изменённые названия известных магазинов: citilink, utkonos, ulmart, bonprix, svyaznoy, eldorado и mvideo. В качестве контактного на всех сайтах указан один адрес, а цены на некоторые товары в пять раз меньше средних», — отметил Сергиенко.

Он добавил, что подобной схемой злоумышленники пользуются при создании доменов, похожих на названия туроператоров и сервисов по продаже авиа- и железнодорожных билетов.

Эксперт также уточнил, что в конце года появляются сайты, продающие новогодние ёлки или предлагающие прислать письмо от Деда Мороза. По его мнению, перед заказом такой услуги нужно тщательно изучить сайт из-за риска утечки персональных данных.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», эксперты Роскачества рассказали, как избежать мошенников на сайтах объявлений.