В Пятигорске у попавших в ДТП водителей пропадали машины со спецстоянки

На Ставрополье судят 71-летнего безногого инвалида Владимира Шпачинского, которого обвиняют в крупной растрате. Работая на автостоянке в Пятигорске, куда привозили на хранение автомобили после ДТП, он, по версии следствия, продавал их на сторону. Как выяснил RT, за последние годы Шпачинский уже в четвёртый раз оказывается на скамье подсудимых по одной и той же статье. Тем временем потерпевшие годами не могут добиться компенсаций. Оказалось, что никакого договора между стоянкой и правоохранительными органами на хранение машин-вещдоков не было. Пострадавшие не исключают, что инвалида сделали «стрелочником», а за криминальным бизнесом, процветавшим не один год, стоят более влиятельные люди. В краевом МВД претензии в свой адрес со стороны потерпевшей по поводу сохранности автомобиля отвергают, но после запроса RT в ведомстве была организована служебная проверка.

На Ставрополье девушка два года не может добиться компенсации за пропавшую после ДТП машину

В редакцию RT обратилась жительница кабардино-балкарского села Залукокоаже Анжела Кушхова. Девушка больше двух лет не может вернуть свой автомобиль, который после ДТП был эвакуирован на спецстоянку, где его разобрали на запчасти и откуда он в конце концов пропал.

ДТП и бюрократия

Кушхова попала в тяжёлую аварию вечером 1 мая 2018 года. Около Пятигорска, в который она ехала, её Volkswagen Polo подрезала «Газель». Иномарка Кушховой вылетела с трассы, врезавшись в дерево. Девушка получила переломы позвоночника, таза и другие серьёзные травмы.

Пока её везли в больницу, полицейские эвакуировали Volkswagen с места аварии на охраняемую спецстоянку для дальнейшего разбирательства. По факту ДТП началась доследственная проверка, и машина стала вещдоком.

© Фото из личного архива

«Мне говорили, что до сентября я не встану, но в конце мая меня уже выписали, а в августе я уже ходила. Сейчас уже полностью оправилась от последствий, — рассказывает RT Кушхова. — Ещё лёжа дома 9 июня 2018 года, я пыталась дозвониться следователю ОМВД России по Предгорному району, куда передали материалы по моему ДТП, чтобы узнать, что с машиной и когда её можно забрать. Хотелось скорее решить вопрос с её ремонтом. Не дозвонилась. 11 июня он сам перезвонил и сказал, что до проведения экспертизы вернуть иномарку нельзя. А ещё через два дня мне позвонили из полиции Пятигорска и сообщили, что с моей машины пропали четыре двери и бортовой компьютер».

По словам Кушховой, она снова перезвонила «своему» следователю Александру Якубе и ещё раз попросила разрешения забрать машину. Но он, говорит девушка, не поверил, что с охраняемой стоянки можно что-то украсть.

На следующий день отец Кушховой написал заявление по факту кражи запчастей. Полицейские возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ — «кража с причинением значительного ущерба гражданину».

В дальнейшем Кушхова продолжала названивать следователю и интересоваться, когда будет закончена экспертиза, но он, отмечает Анжела, неизменно отвечал, что она ещё не готова. В октябре 2018 года Кушхова вместе с матерью отправилась на окраину Пятигорска, где находилась та самая спецстоянка.

«На деле это оказался какой-то пустырь, где лежали груды автохлама, и в том числе стояла моя машина. Никакой охраны там не было. Оказалось, что к этому моменту помимо дверей и компьютера с неё сняли и остальные ценные запчасти. Я была так возмущена, что прямо оттуда позвонила Якубе, но он снова заявил, что со стоянки ничего пропасть не может», — рассказывает Кушхова.

В ноябре, по словам девушки, она лично поехала на встречу к Якубе. Однако сначала её вообще не хотели пропускать на территорию отделения.

«Пытались выгнать, но появившийся начальник отдела Сергей Поминов приказал меня пропустить и выслушал. Затем меня принял заместитель следственного отдела ОМВД России по Предгорному району Захаров. Он изучил материалы проверки по моему делу и передал их другому следователю. Мне пообещали, что в ближайшее время вопрос с передачей машины будет решён. Потом опять возникли неувязки, пришлось опять жаловаться Поминову, но когда я, получив наконец на руки постановление о возврате автомобиля, поехала 19 декабря на стоянку, моего Volkswagen там вообще не было», — рассказывает Кушхова.

В итоге пятигорская полиция в конце декабря 2018 года возбудила сразу два новых уголовных дела — по факту второй по счёту кражи запчастей с Polo и по факту пропажи самого автомобиля.

© Фото из личного архива

Вина есть, а халатности нет

Сейчас Анжела Кушхова пытается не только добиться получения компенсации за пропавший автомобиль, но и привлечь к ответственности следователя Якубу, который упорно не хотел отдавать ей автомобиль, и сотрудников ГИБДД, эвакуировавших её машину на «левую» стоянку.

© Фото из личного архива

Как поясняет девушка, проверка Следственного комитета, проводившаяся по её заявлению, выявила, что стоянка, на которую полицейские отвезли Volkswagen Polo, не имела действующего договора на хранение автотранспорта с ведомством. Этот факт признали и в краевом МВД.

«Таким образом, проведённой проверкой установлено, что инспектор ДПС г. Ессентуки Олейников В.А. и инспектор ДПС г. Ессентуки Коновалов В.Н. допустили ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе», — говорится в постановлении следователя СК Харатяна.

Однако возбуждать в отношении полицейских дело по ст. 293 «Халатность» он всё равно отказался — по закону для этого необходимо наличие либо «существенного нарушения прав и законных интересов гражданина», либо «крупного ущерба», в данном случае от 1,5 млн рублей, и, таким образом, по мнению следователя, в деле Анжелы Кушховой в действиях сотрудников ДПС состава преступления нет.

«Единственное, чего удалось добиться — видимо, после моих настойчивых жалоб, — что саму эту стоянку в декабре 2018-го прикрыли. Все находившиеся там машины, вернее то, что от них оставалось — из 60—70 штук, которые я видела в октябре 2018-го, где-то 80% были почти разобраны, — перевезли на другую стоянку. Кстати, именно при этом «переезде» мой Volkswagen тогда и пропал окончательно — на новой стоянке, куда я приехала, его просто не оказалось», — рассказывает Кушхова.

Не сумев привлечь к ответственности должностных лиц, Кушхова обратилась в суд с иском, в котором потребовала возместить понесённый ущерб — согласно оценкам эксперта, стоимость Polo после ДТП составляла чуть больше 260 тыс. рублей, а заодно возместить ей моральный вред в размере 500 тыс. рублей и затраты на экспертизы.

«Был там у них договор с этой стоянкой или нет, это, грубо говоря, уже их проблемы. За халатность нужно отвечать. Мою машину месяцами неспешно разукомплектовывали, потом вообще украли — и ничего», — недоумевает Кушхова.

Позиция МВД России

RT обратился с письменным запросом в МВД России с просьбой ответить на ряд вопросов по делу Анжелы Кушховой.

В частности, телеканал попросил ведомство прояснить свою позицию в продолжающемся судебном разбирательстве с владелицей Volkswagen, а также сообщить, были ли привлечены к какой-либо дисциплинарной ответственности сотрудники ведомства после того, как в СК установили, что у МВД не было действующего договора со штрафстоянкой (последний подобный договор на оказание услуг между МВД и стоянкой Шпачинского был заключён на 2015 год, есть в распоряжении RT).

«По существу вопросов, указанных в запросе, сообщаю, что автомобиль гражданки после ДТП был передан на ответственное хранение на специализированную стоянку. Индивидуальный предприниматель, осуществляющий свою деятельность на данной стоянке, растратил вверенное ему имущество, продав машину. По данному факту СО Отдела МВД России по г. Пятигорску 21 июня 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Допрошенный в качестве обвиняемого индивидуальный предприниматель свою вину признал.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Железноводском городском суде. Вместе с тем по заявлению о привлечении к уголовной ответственности по ст. 293 УК РФ («Халатность») сотрудников Госавтоинспекции следственными органами СК региона проведена процессуальная проверка, по результатам которой вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления».

Кроме того, в ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что «сейчас проводится служебная проверка, направленная на установление объективных обстоятельств случившегося».

Как уточнили в ведомстве, «проверка проводится в отношении наших сотрудников, и началась она сейчас в связи с полученной информацией», то есть после запроса RT.

Кроме того, RT попытался связаться и с самим следователем Александром Якубой, который первоначально рассматривал материалы проверки ДТП с участием Кушховой. На телефонный звонок он не ответил, а в мессенджере, прочитав сообщение с просьбой разъяснить свою позицию, отвечать на него не стал.

В ходе последнего телефонного разговора между Якубой и Кушховой, аудиозапись которого в 2018 году сделала потерпевшая (есть в распоряжении RT), следователь изложил ей свою позицию.

«Машину изымали у вас сотрудники ДПС, которые оформляли аварию, я у вас ничего не изымал, и я не могу ей распоряжаться», — заявил он.

Якуба отрицает, что отказывался отдавать Кушховой машину до окончания экспертизы. «Я говорил про экспертизу по вреду вашему здоровью, а про техническую экспертизу я ничего не говорил. Я такого сказать не мог. Мне даже интересно, кто вам такое сказал. Приезжайте, пишите ходатайство и забирайте ваш автомобиль», — заявил следователь, на что Кушхова ответила, что после двух эпизодов кражи запчастей её автомобиль превратился в груду металла и забрать его со стоянки невозможно.

В ходе разговора следователь Якуба раз за разом говорит Кушховой, что он не является сотрудником ГИБДД и что по поводу автомобиля нужно обращаться туда.

«Я думаю, лучше вам обратиться к сотрудникам ГИБДД Пятигорска, и они вам сами лучше скажут, как вернуть машину», — отметил Якуба, в свою очередь обвинив Кушхову в том, что она длительное время не приезжала к нему для проведения опроса, что затягивало принятие процессуального решения.

Инвалид-рецидивист

20 мая 2020 года суд Ленинского района Ставрополя, на территории которого базируется краевое ГУ МВД, отказал Анжеле Кушховой в иске к краевому ГУ МВД.

«Суд мотивировал отказ тем, что я не доказала факт, что именно противоправные действия сотрудников ГИБДД привели в итоге к причинению мне ущерба», — отметила она.

«Они ссылаются на отказное постановление СК, при этом в нём самом следователь делает чёткий и однозначный вывод о нарушении сотрудников, просто сумма ущерба оказалась маленькой для возбуждения дела. Я уже подала апелляционную жалобу в краевой суд на это решение», — заявила Кушхова.

Однако ключевым аргументом суда при решении об отказе в иске стало уголовное дело, которое сейчас рассматривает Железноводский городской суд и по которому Кушхова проходит одной из потерпевших.

В качестве подсудимого выступает 71-летний безногий инвалид Владимир Шпачинский, который, по версии следствия, будучи сторожем той самой злополучной автостоянки, и продал машину Кушховой.

© Фото из личного архива

Владимир Шпачинский, который с 2018 года проживает в геронтологическом центре «Бештау» в Железноводске и связаться с которым журналисты RT пока не смогли, судя по открытым базам данных, не один год совмещал охрану стоянки с менее легальным бизнесом на ней.

За последние несколько лет, судя по картотеке суда, его уже в четвёртый раз судят по одной и той же статье за «растрату», выразившуюся в виде пропажи доверенных ему на хранение автомобилей или запчастей.

RT ознакомился с приговорами по предыдущим делам Шпачинского, и все они удивительно похожи — с автостоянки в разное время неизвестно как пропадали автозапчасти или сами транспортные средства, однако никакого серьёзного наказания сторож ни разу не понёс. В худшем случае получал мелкий штраф, также суд обязывал его компенсировать ущерб.

Фото бампера, якобы снятого с автомобиля Wolkswagen Polo Анжелы Кушховой. На основании этого она стала потерпевшей в уголовном деле Шпачинского

© Фото из личного архива

«Я уверена, что к пропаже запчастей и самой машины он если и имеет отношение, то не основное. Там явно ещё кто-то замешан, но кто именно, мне неизвестно. Шпачинский с осени 2018-го находится в доме престарелых, а запчасти и сама машина пропали позже. Помимо меня только в этом уголовном деле ещё пять потерпевших, хотя, судя по тому, что я видела на стоянке, реально пострадавших в разы больше.

По версии следствия, он продал шесть наших машин или фрагментов от них за 20 тыс. рублей. Такой вывод следствие сделало на основании экспертизы найденных у «покупателя» в гараже отдельных запчастей. Сам он проходит по делу в качестве свидетеля.

С тем, что и меня в это дело «добавили», я не согласна — фигурирующий в материалах дела бампер от Polo на самом деле не от моей машины. В аварии весь перёд был разбит, да и на стоянке на фото никакого бампера нет, а тут он как новый. Я думаю, что таким образом все мои претензии, с которыми я второй год обиваю пороги силовых структур, просто повесили на безногого старика, который, как все прекрасно понимают, никогда ничего не заплатит», — говорит Кушхова.

Ранее она направила жалобы в краевую прокуратуру и СК, протестуя против того, чтобы найденный бампер отождествляли с её пропавшим автомобилем.

«Жалобы спустили в Пятигорск, ответов по существу пока нет», — заявила она.

У самого Шпачинского, судя по базе судебных приставов, накопились огромные долги, которые тянутся за ним не один год и вытекают, в том числе, и из судебных процессов. В связи с этим Кушхова считает, что сейчас у неё почти нет шансов добиться выплаты ущерба — процесс идёт медленно и постоянно прерывается из-за эпидемии коронавируса и болезни подсудимого.

«Даже если он доживёт до приговора, брать с него нечего, тем более что потерпевшая не я одна», — сетует она.

Доказать его связь с предполагаемыми организаторами криминального бизнеса или возможными подельниками будет сложно, уверена девушка.

«С одной стороны, версии по поводу того, с кем он работал в связке, напрашиваются сами собой, а с другой — доказать тут что-то трудно», — констатирует она.

«Барахолка со стажем»

Один из жителей Пятигорска, занимающийся ремонтом машин, на условиях анонимности рассказал RT, что стоянка Шпачинского много лет была хорошо известна сотрудникам местных автосервисов.

Автомобиль Анжелы Кушховой до аварии

© Фото из личного архива

«Мои знакомые сами не раз покупали у деда запчасти, туда все ездили как на барахолку — если нужна какая-то деталь для ремонта, сперва искали там у него, потому что дешевле. Сам видел, как там однажды разбирали чей-то Land Rover. Бизнес этот был у него много лет. Кто за ним стоял, кто позволял работать, не знаю. В Пятигорске как минимум ещё две более удобные и близкие стоянки есть, на одну из них в центре города, кстати, в итоге в 2018-м и переместили всё, что стояло у Шпачинского, но ведь раньше машины везли почему-то именно к нему», — отметил собеседник RT.

RT будет следить за дальнейшими попытками Анжелы Кушховой добиться компенсации за украденный автомобиль.