«Ознакомили девушек с постановлением»: сёстры Хачатурян признаны потерпевшими по делу о насилии со стороны отца

Сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, признали потерпевшими по недавно возбуждённому против него уголовному делу. Речь идёт о статьях «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание». Адвокат девушек отметил, что получение статуса потерпевших позволяет надеяться на прекращение уголовного преследования в их отношении.

Сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве их отца, признали потерпевшими по недавно возбуждённому в его отношении уголовному делу. Об этом рассказал адвокат одной из сестёр, Ангелины, Алексей Паршин.

«Сегодня официально ознакомили всех девушек с постановлением о возбуждении уголовного дела. Они признаны потерпевшими», — сказал он РИА Новости.

О том, что Следственный комитет возбудил дело против Михаила Хачатуряна, стало известно 11 марта. Речь идёт о трёх статьях: «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание».

В разговоре с ТАСС Паршин пояснил, что присвоение девушкам статуса потерпевших позволяет надеяться на прекращение уголовного преследования в их отношении за убийство мужчины. Защитник уточнил, что теперь по делу Михаила Хачатуряна предстоит полноценное предварительное расследование, в ходе которого следствие будет собирать доказательства совершения им преступлений. После этого дело будет направлено в суд.

«Если уголовное дело в отношении Михаила поступит в суд и суд признает его виновным в совершении всех преступлений против девушек, то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сёстры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны», — пояснил адвокат Алексей Липцер.

В начале марта в разговоре с RT Липцер рассказал, что ещё в конце 2019 года, до первого возврата дела на доследование со стороны прокуратуры, проведённые по делу экспертизы установили тяжкий вред здоровью трём девушкам в результате преступлений, совершённых в их отношении отцом.

Напомним, дело против Михаила Хачатуряна было открыто с разрешения его родственников, которые таким образом намерены добиться его реабилитации.

«Мы сами инициировали отмену постановления об отказе в возбуждении дела по факту сексуального насилия», — рассказывала RT Ольга Халикова, адвокат родственников.

Дело сестёр Хачатурян

27 июля 2018 года на лестничной клетке жилого дома в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в убийстве полиция задержала трёх его дочерей: на тот момент 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию.

По данным следствия, девушки, «действуя по предварительному сговору», нанесли ему множественные удары ножом и молотком. Следствие также решило, что мотивом сестёр стала личная неприязнь, так как отец долгое время причинял им «физические и психические страдания».

В 2019 году сёстрам было предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Адвокаты девушек при этом настаивают, что их действия стоит расценивать как самооборону.

Следствие по делу сестёр Хачатурян вызвало широкий общественный резонанс.

Адвокаты сестёр в интервью RT рассказали, что отец девушек установил в доме «унизительные и жестокие» порядки, в частности избивал дочерей за несоблюдение любого правила, а также иногда стрелял в них из пневматического оружия.

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Помимо этого, с 2015 года Михаил начал применять к дочерям сексуальное насилие (в тот момент сёстрам было 14, 15 и 16 лет), рассказали защитники.

«У него было несколько диагнозов. Один из них — расстройство сексуального предпочтения. Это объясняет его тягу к педофилии и инцесту. Лечащие врачи описали его как высокомерного, эмоционально неустойчивого, конфликтного, психически неуравновешенного, лживого и склонного к фантазированию в своих целях», — говорили адвокаты в разговоре с RT.

По словам юристов, без разрешения отца девушкам было запрещено покидать квартиру, даже уходить в школу. Хачатурян установил камеру рядом с дверью, чтобы контролировать каждый шаг дочерей.

В Следственном комитете в ходе расследования дела подтвердили факт сексуального насилия со стороны отца.

В свою очередь, родственники убитого отрицали факт жестокого обращения в семье и заявили, что Михаил был строгим отцом, который хотел воспитать их «нормальными, порядочными девочками».

После задержания сёстры некоторое время находились в СИЗО. Позднее им изменили меру пресечения на «запрет на определённые действия», включая запрет на общение между собой и выход в интернет. При этом младшую из сестёр, Марию, суд признал невменяемой.