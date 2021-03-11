«Настаивали на расследовании в общем порядке»: что известно об уголовном деле в отношении отца сестёр Хачатурян
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против погибшего Михаила Хачатуряна по трём статьям. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката, участвующего в процессе.
«В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и ст. 117 «Истязание», — сообщает собеседник агентства на условиях анонимности.
В СК России не стали комментировать уголовное дело в отношении Хачатуряна.
Как выяснил RT, расследование уголовного дела было инициировано родственниками Михаила, которые хотят добиться его реабилитации.
«Мы сами инициировали отмену постановления об отказе в возбуждении дела по факту сексуального насилия. Официальной информации о возбуждении уголовного дела от Следственного комитета нет. Уведомления об этом нам, как представителям потерпевшей стороны, тоже нет. Это может быть связано с тем, что срок доследственной проверки составляет 30 дней, как раз в ближайшие дни он истекает», — рассказала RT Ольга Халикова, адвокат родственников.
Дело сестёр Хачатурян
Ранее RT рассказывал историю сестёр Крестины, Ангелины и Марины Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).
По данным следствия, с 2015 года несовершеннолетние на тот момент девушки неоднократно подвергались физическому, психологическому и сексуальному насилию со стороны отца.
В порыве ярости мужчина мог жестоко избить девушек. Также следователи установили, что погибший иногда использовал пневматическое оружие.
Не выдержав издевательств отца, девушки убили его.
После задержания сёстры некоторое время находились в СИЗО. Позднее им изменили меру пресечения на «запрет на определённые действия». При этом младшую из сестёр — Марию — суд признал невменяемой.
Материалы по уголовным делам сестёр Хачатурян поступили в суд в июле 2020 года.
1 февраля 2021 года Мосгорсуд вернул дела старших сестёр в прокуратуру.
«Проверка по трём статьям»
По словам адвоката сестёр Хачатурян Алексея Липцера Мосгорсуд указал, что судить девушек без итогового решения в отношении их отца невозможно. Он также пояснил, что дело в отношении убитого решено возбудить в связи с тем, что родственники Михаила Хачатуряна спустя почти два года следствия наконец дали на это своё согласие.
«Ранее следствием было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела в отношении Михаила в связи с его смертью, однако это было не реабилитирующее постановление, которым фактически устанавливалась его причастность к преступлениям в отношении девушек. Уже после поступления дела в отношении сестёр в суд родственники это постановление обжаловали и подали заявление о согласии на возбуждение дела, — сообщил RT адвокат.
По его словам доследственная проверка ранее проводилась по статьям 117 (истязание), 132 (насильственные действия сексуального характера) и 133 (понуждение к действиям сексуального характера) УК РФ.
Со слов Липцера, ещё в конце 2019 года, до первого возврата дела на доследование со стороны прокуратуры, проведённые по делу экспертизы установили тяжкий вред здоровью трём девушкам в результате преступлений, совершённых в их отношении Михаилом.
«Потерпевшие рассчитывают в рамках возбуждённого в отношении Михаила уголовного дела доказать его невиновность, после чего будут настаивать на передаче дела в отношении девушек в суд, исключив при этом прежний мотив совершения преступления — преступные действия отца», — объяснил причину Алексей Липцер.
По словам адвоката, мера пресечения в отношении сестёр осталась прежней — запрет определённых действий, включая запрет на общение между собой и выход в интернет. Дальнейшие возможные послабления уже будут зависеть от следователя по делу. Сейчас дело находится в прокуратуре и, по словам Липцера, в связи с уголовным делом в отношении Хачатуряна будет возвращено на стадию предварительного расследования.
В свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова в беседе с RT сообщила, какие экспертизы будет заявлять после возбуждения уголовного дела.
«Следственный комитет не представил никаких доказательств сексуального насилия. Сторона защиты настаивала, чтобы в удовлетворении нашей жалобы отказали. Мы настаивали на проведении уголовного расследования в общем порядке. Поэтому, если СК дело возбудит, мы уже будем заявлять экспертизы, в том числе сексолого-психиатрическую, которые бы могли свидетельствовать о том, что сексуального насилия не было. Мы будем настаивать на том, чтобы было вынесено верное процессуальное решение об отказе в возбуждении дела по реабилитирующим основаниям — в связи с отсутствием события преступления», — Ольга Халикова, адвокат потерпевшей стороны.