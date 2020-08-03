Суд присяжных и дополнительные запреты: как прошло предварительное заседание по делу старших сестёр Хачатурян

Мосгорсуд в ходе предварительного заседания продлил Крестине и Ангелине Хачатурян, обвиняемым в убийстве собственного отца, меру пресечения в виде запрета на определённые действия (общение друг с другом, со СМИ, пользование интернетом). Кроме того, им запрещено участвовать в публичных массовых мероприятиях. Также в суде сообщили, что рассмотрение дела будет проходить с участием коллегии присяжных, их отбор начнётся 31 августа. Помимо этого, стороне защиты отказали в возвращении дела в прокуратуру.

В понедельник, 3 августа, состоялось предварительное судебное заседание по делу старших сестёр Хачатурян — Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве собственного отца. Московский городской суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.

«Суд выписал постановление о назначении судебного заседания на 31 августа. В этот день состоится отбор коллегии присяжных заседателей, суд удовлетворил ходатайство девушек», — заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

По его словам, сёстры Хачатурян не имеют серьёзных проблем со здоровьем и готовы к тому, чтобы добиваться справедливости.

В свою очередь, адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы потерпевшей стороны в этом деле — родных погибшего Михаила Хачатуряна — рассказала, что положительно относится к тому, что решение по делу будет приниматься судом присяжных.

«Если бы у нас была такая возможность (подать ходатайство о рассмотрении дела коллегией присяжных. — RT), то мы бы обязательно об этом заявили, потому что на суде присяжных все фейки, которые вбрасываются в прессу, они не пройдут. То есть судья не даст говорить какие-то неподтверждённые факты, всё будет основываться на материалах дела», — сказала юрист.

Юлия Нитченко об участии коллегии присяжных в рассмотрении дела сестёр Хачатурян

Запрет на участие в публичных мероприятиях

Кроме того, решением Мосгорсуда Ангелине и Крестине Хачатурян запретили участвовать в публичных массовых мероприятиях (митингах, шествиях). Вдобавок, продлён запрет на определённые действия — общение между собой, со СМИ, с младшей сестрой Марией.

«Это было ожидаемое решение», — добавил адвокат Алексей Липцер.

Он также сообщил, что суд отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестёр Хачатурян и не стал передавать дело по подсудности в Бутырский суд Москвы, где будет рассмотрено дело Марии, младшей из сестёр.

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«Суд объяснил, что они неверно толкуют нормы закона, требуя вещи, которые запрещены. Это просто была попытка защиты соединить два дела. Более того, младшая сестра была признана невменяемой», — пояснила Юлия Никитченко, адвокат родных Михаила Хачатуряна.

Родственники погибшего также отметили, что в семье не было жестокости, но Михаил был строгим отцом, который хотел воспитать из них «нормальных, порядочных девочек».

«Я думаю, что у них был составлен план... У нас такое мнение, что была корыстная цель... Всё, что ему принадлежало досталось бы им», — заявил журналистам Геннадий Мусаелян, муж старшей сестры Михаила Хачатуряна.

Дело сестёр Хачатурян

27 июля 2018 года в Москве полиция обнаружила тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. По данным следствия, сёстры Ангелина, Крестина и Мария, «действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь», нанесли ему множественные удары ножом и молотком.

Как отмечали адвокаты сестёр Хачатурян в интервью RT, отец установил в доме «унизительные и жестокие» порядки. В частности, за несоблюдение любого правила или просто в порыве ярости девушкам грозило наказание в виде избиения. Также были случаи использования пневматического оружия в отношении девушек. Помимо этого, с 2015 года Михаил начал применять к дочерям сексуальное насилие (в тот момент сёстрам было 14, 15 и 16 лет), рассказали юристы.

«У него было несколько диагнозов. Один из них — «расстройство сексуального предпочтения». Это объясняет его тягу к педофилии и инцесту. Лечащие врачи описали его как высокомерного, эмоционально неустойчивого, конфликтного, психически неуравновешенного, лживого и склонного к фантазированию в своих целях», — говорили адвокаты.

Крестина и Ангелина Хачатурян

Reuters

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В Следственном комитете в ходе расследования дела также подтвердили факт сексуального насилия со стороны отца.

30 июня было завершено дополнительное расследование, после которого следователи предложили избрать в отношении младшей из сестёр Марии «принудительную меру медицинского характера».

«В ходе следствия посредством проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток. Согласно их заключению, двое из сестёр в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. Диагностические экспертные выводы о психическом состоянии сестёр Хачатурян подтверждены по результатам дополнительных судебных экспертиз», — поясняли в СК.

Рассмотрение дела Марии Хачатурян начнётся 5 августа в Бутырском районном суде.