Суд присяжных и дополнительные запреты: как прошло предварительное заседание по делу старших сестёр Хачатурян
- Мария Хачатурян
- © Алексей Филиппов/РИА Новости
В понедельник, 3 августа, состоялось предварительное судебное заседание по делу старших сестёр Хачатурян — Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве собственного отца. Московский городской суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы дело рассматривалось с участием коллегии присяжных.
«Суд выписал постановление о назначении судебного заседания на 31 августа. В этот день состоится отбор коллегии присяжных заседателей, суд удовлетворил ходатайство девушек», — заявил один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
По его словам, сёстры Хачатурян не имеют серьёзных проблем со здоровьем и готовы к тому, чтобы добиваться справедливости.
В свою очередь, адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы потерпевшей стороны в этом деле — родных погибшего Михаила Хачатуряна — рассказала, что положительно относится к тому, что решение по делу будет приниматься судом присяжных.
«Если бы у нас была такая возможность (подать ходатайство о рассмотрении дела коллегией присяжных. — RT), то мы бы обязательно об этом заявили, потому что на суде присяжных все фейки, которые вбрасываются в прессу, они не пройдут. То есть судья не даст говорить какие-то неподтверждённые факты, всё будет основываться на материалах дела», — сказала юрист.
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Запрет на участие в публичных мероприятиях
Кроме того, решением Мосгорсуда Ангелине и Крестине Хачатурян запретили участвовать в публичных массовых мероприятиях (митингах, шествиях). Вдобавок, продлён запрет на определённые действия — общение между собой, со СМИ, с младшей сестрой Марией.
«Это было ожидаемое решение», — добавил адвокат Алексей Липцер.
Он также сообщил, что суд отказался возвращать в прокуратуру уголовное дело в отношении старших сестёр Хачатурян и не стал передавать дело по подсудности в Бутырский суд Москвы, где будет рассмотрено дело Марии, младшей из сестёр.
«Суд объяснил, что они неверно толкуют нормы закона, требуя вещи, которые запрещены. Это просто была попытка защиты соединить два дела. Более того, младшая сестра была признана невменяемой», — пояснила Юлия Никитченко, адвокат родных Михаила Хачатуряна.
Родственники погибшего также отметили, что в семье не было жестокости, но Михаил был строгим отцом, который хотел воспитать из них «нормальных, порядочных девочек».
«Я думаю, что у них был составлен план... У нас такое мнение, что была корыстная цель... Всё, что ему принадлежало досталось бы им», — заявил журналистам Геннадий Мусаелян, муж старшей сестры Михаила Хачатуряна.
Дело сестёр Хачатурян
27 июля 2018 года в Москве полиция обнаружила тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. По данным следствия, сёстры Ангелина, Крестина и Мария, «действуя группой лиц по предварительному сговору, испытывая острую личную неприязнь», нанесли ему множественные удары ножом и молотком.
Как отмечали адвокаты сестёр Хачатурян в интервью RT, отец установил в доме «унизительные и жестокие» порядки. В частности, за несоблюдение любого правила или просто в порыве ярости девушкам грозило наказание в виде избиения. Также были случаи использования пневматического оружия в отношении девушек. Помимо этого, с 2015 года Михаил начал применять к дочерям сексуальное насилие (в тот момент сёстрам было 14, 15 и 16 лет), рассказали юристы.
«У него было несколько диагнозов. Один из них — «расстройство сексуального предпочтения». Это объясняет его тягу к педофилии и инцесту. Лечащие врачи описали его как высокомерного, эмоционально неустойчивого, конфликтного, психически неуравновешенного, лживого и склонного к фантазированию в своих целях», — говорили адвокаты.
- Крестина и Ангелина Хачатурян
- Reuters
- © Maxim Shemetov
В Следственном комитете в ходе расследования дела также подтвердили факт сексуального насилия со стороны отца.
30 июня было завершено дополнительное расследование, после которого следователи предложили избрать в отношении младшей из сестёр Марии «принудительную меру медицинского характера».
«В ходе следствия посредством проведения комплексных психолого-психиатрических экспертиз установлено душевное состояние фигуранток. Согласно их заключению, двое из сестёр в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими. Диагностические экспертные выводы о психическом состоянии сестёр Хачатурян подтверждены по результатам дополнительных судебных экспертиз», — поясняли в СК.
Рассмотрение дела Марии Хачатурян начнётся 5 августа в Бутырском районном суде.
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