Адвокат заявил о признании сестёр Хачатурян потерпевшими по делу отца

Сёстры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца в июле 2018 года, признаны потерпевшими в рамках возбуждённого против Михаила Хачатуряна уголовного дела, сообщил адвокат девушек Алексей Паршин.

«Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Наши подзащитные официально признаны потерпевшими», — цитирует его ТАСС.

11 марта адвокат сестёр сообщил о возбуждении Следственным комитетом дела в отношении Михаила Хачатуряна, которого убили его дочери.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.

В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве.

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