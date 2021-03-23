Адвокат заявил о признании сестёр Хачатурян потерпевшими по делу отца
- АГН «Москва»
«Только что закончилось ознакомление с постановлением следствия о возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Наши подзащитные официально признаны потерпевшими», — цитирует его ТАСС.
11 марта адвокат сестёр сообщил о возбуждении Следственным комитетом дела в отношении Михаила Хачатуряна, которого убили его дочери.
27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна со множественными колотыми ранениями.
В августе 2018 года его дочери признали вину в убийстве.
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