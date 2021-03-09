«Учителям, врачам и ряду других категорий»: в России изменился метод расчёта стажа для досрочного выхода на пенсию

Правительство России включило время обучения и дополнительного образования в перечень периодов, которые учитываются при расчёте стажа для выхода на пенсию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С инициативой, которая коснётся работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости, выступил Минтруд. Ранее зампред комитета Совета Федерации Елена Бибикова сообщала, что прорабатывается возможность включения службы по призыву в стаж при назначении пенсии на льготных условиях.

Правительство России расширило перечень периодов, которые учитываются при расчёте трудового стажа работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

«Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации», — сообщили в пресс-службе правительства.

Там пояснили, что главное условие, которое должно соблюдаться для реализации этой нормы, — чтобы на время допобучения за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

«Особенно он (новый порядок расчёта стажа. — RT) будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения», — отметили в кабмине.

Ранее в трудовой стаж работников, имеющих право на досрочный выход на пенсию по старости, шло только время нахождения на работе, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды временной нетрудоспособности, а для беременных — время перевода на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Минтруд РФ предложил дополнить этот перечень, включив в него периоды профобучения, поскольку такая деятельность необходима для выполнения определённого вида работ. Помимо педагогов и медиков, речь идёт о лётчиках, спасателях, сотрудниках ряда промышленных предприятий и других категориях работников.

Инициатива также связана с тем, что в последние годы многие сотрудники, имеющие право на досрочный выход на пенсию, обращались в суды с требованием учитывать периоды обучения в стаж — и суды практически всегда вставали на их сторону. По данным Минтруда, с января 2014-го по октябрь 2020-го судебные органы удовлетворили 91% из более чем 244 тыс. исков по этому поводу, предъявленных к территориальным органам Пенсионного фонда России.

Пенсионные инициативы

В начале марта зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала «Парламентской газете», что сейчас прорабатывается вопрос о возможности включения военной службы по призыву в стаж для досрочного выхода на пенсию.

«Сейчас прохождение службы включается в стаж для назначения пенсии на общих основаниях. А обсуждается вопрос о его включении в стаж при назначении пенсии на льготных условиях при большом стаже работы», — сообщила она.

В свою очередь, коллега Бибиковой — зампред комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко — ранее заявила НСН, что в 2021 году будут определённые изменения в пенсионных расчётах.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трём месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, им положены льготы на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей. Выплата на покупку может доходить до 375 тыс. рублей. Медицинские работники также получили возможность приватизировать жильё при наличии определённого стажа. На федеральном уровне программа пока не поддержана, зато очень популярна в регионах», — рассказала сенатор.

Медработники в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице

РИА Новости

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Также в начале 2021 года стало известно, что Пенсионный фонд начнёт рассылать россиянам старше 45 лет уведомления с примерным расчётом их будущей пенсии. Предполагается, что такие сообщения помогут гражданам оценить свои перспективы после окончания трудовой деятельности. Как уточнили в пресс-службе Минтруда, уведомления будут приходить раз в три года в автоматическом режиме через портал госуслуг.

«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой неслучайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определённый пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — цитирует сообщение ведомства «Российская газета».

В середине февраля министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что до конца года ПФР должен создать сервис, который будет в автоматическом режиме (без подачи заявления) назначать пенсии россиянам.

«Пенсионный фонд на сегодняшний день должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для наших граждан», — цитирует ТАСС главу Минтруда.

«А тем гражданам, которые не достигли пенсионного возраста, необходимо дать возможность в любой момент времени получить информацию о тех пенсионных страховых выплатах, которые им будут положены», — добавил он.