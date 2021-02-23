С учётом периодов профобучения: что известно о предложении изменить расчёт стажа для досрочного выхода на пенсию

Минтруд предложил учитывать периоды профессионального обучения и дополнительного профобразования работников при расчёте стажа для досрочного выхода на пенсию. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления правительства, сообщает «Российская газета». Отмечается, что эти поправки в действующее законодательство позволят некоторым категориям россиян быстрее выходить на заслуженный отдых.

Минтруд РФ предложил дополнить перечень деятельности, с учётом которой досрочно назначается страховая пенсия по старости. Такой проект постановления правительства разработало ведомство, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ.

Сообщается, что при расчёте стажа предлагается учитывать время, затраченное на профессиональное обучение и дополнительное профобразование сотрудников, необходимое для выполнения ими определённых работ.

«Предлагается включать в списки, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющихся условием выполнения работниками определенных видов деятельности», — говорится в материале «Российской газеты».

Как поясняется в документе, хотя в такие периоды специалисты отсутствуют на рабочих местах, они сохраняются за ними, а работодатели продолжают отчислять взносы на обязательное пенсионное страхование обучающихся сотрудников.

Согласно действующему законодательству, право на досрочное назначение пенсии имеют представители отдельных профессий и сфер деятельности, а также социальных групп, например педагоги, медики, сотрудники ряда промышленных предприятий и пилоты гражданской авиации. При этом в страховой стаж засчитываются периоды работы, включая официально установленные выходные, праздники и ежегодные оплачиваемые отпуска, периоды временной нетрудоспособности и часть декретного отпуска.

Однако сейчас в общий стаж не идёт время, проведённое сотрудниками на обучении, включая курсы повышения квалификации. В связи с этим работники часто обращаются в суды с требованием учитывать указанные периоды при расчёте сроков досрочного выхода на пенсию, отмечает «Российская газета». Этот пробел в законодательстве и призвана устранить инициатива Министерства труда и соцзащиты.

Согласно приведённым в публикации данным ведомства, с 1 января 2014 года по 1 октября 2020-го суды рассмотрели более 244 тыс. исков и удовлетворили почти 222 тыс. из них (91%). В Минтруда полагают, что принятие документа позволит работникам быстрее выходить на заслуженный отдых, а ПФР — сохранить средства, уходящие на судебные издержки.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко сообщила, что в 2021 году досрочную пенсию смогут оформить медики, работающие с больными COVID-19.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трём месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», — заявила она.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Напомним, что 11 февраля 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении новым руководителем Пенсионного фонда РФ Андрея Кигима, который до этого восемь лет возглавлял Фонд социального страхования. На этой должности он сменил Максима Топилина.

Опрошенные RT эксперты тогда связали эту кадровую перестановку с возможными планами обеспечить «прорыв» в российской пенсионной системе.

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«В перспективе такой переход потребует эффективных технических навыков управления, которыми как раз может обладать Андрей Кигим... Сфера социального страхования — это понятная для него стезя, а в будущем может появиться необходимость оптимизировать деятельность ПФР», — комментировал назначение в беседе с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Также в начале января стало известно, что с 2021 года ПФР начнёт в автоматическом режиме рассылать всем россиянам старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии. Как сообщала «Российская газета» со ссылкой на Министерство труда, сообщения будут приходить через портал госуслуг раз в три года.

«Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определённый пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечалось, что из уведомлений можно будет узнать о накопленных отчислениях и примерном размере пенсии по старости. Также ПФР сообщит, когда и при каких условиях человек сможет начать получать выплаты.