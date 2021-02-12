Вместо Максима Топилина: главой Пенсионного фонда назначен Андрей Кигим

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности председателя правления Пенсионного фонда России. На должность главы ПФР назначен Андрей Кигим, ранее руководивший Фондом социального страхования. Кадровую перестановку эксперты связывают с предстоящим запуском механизма «социального казначейства», а также с желанием правительства обеспечить прорыв в пенсионной системе страны. Помимо этого, как полагают экономисты, назначение Кигима позволит властям провести заявленное ранее объединение социальных внебюджетных фондов.

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Новым руководителем ПФР назначен Андрей Кигим.

«Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации. В этой должности он проработал почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков», — говорится на сайте кабмина.

Как уточнили в правительстве, о назначении нового председателя ФСС вместо перешедшего в ПФР Кигима будет сообщено дополнительно.

Максим Топилин с 1994 по 2001 год работал в аппарате правительства России. В июле 2001-го был назначен заместителем министра труда и социального развития страны, а в марте 2004-го возглавил Федеральную службу по труду и занятости. Одновременно с мая 2005-го был главным государственным инспектором труда Российской Федерации. В мае 2012-го он занял пост министра труда и социальной защиты в правительстве Дмитрия Медведева. С приходом Михаила Мишустина в кабмин в январе 2020-го Топилин был назначен председателем правления ПФР.

Также по теме «Автоматически раз в три года»: Пенсионный фонд начнёт информировать россиян о размере пенсии Россияне старше 45 лет будут получать уведомления о размере будущей пенсии. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд,...

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объясняет смену главы ПФР возможным желанием властей обеспечить «прорыв» российской пенсионной системы. Об этом эксперт рассказал в интервью RT.

«В настоящее время в России наблюдается сложная демографическая ситуация: число трудоспособных граждан сокращается, а население стареет, что приводит к дополнительной нагрузке на пенсионную систему. Поэтому нужен человек, который смог бы переломить негативную тенденцию, найти новые решения и совершить в каком-то плане перезагрузку», — отметил Остапкович.

Помимо этого, уход Топилина с должности главы ПФР может быть связан с планами правительства по запуску системы социального казначейства. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Напомним, создание социального казначейства входит в план правительства по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Речь идёт о разработке механизма предоставления соцпомощи гражданам в беззаявительном порядке.

«В перспективе такой переход потребует эффективных технических навыков управления, которыми как раз может обладать Андрей Кигим. Как известно, сфера социального страхования — это понятная для него стезя, а в будущем может появиться необходимость оптимизировать деятельность ПФР», — добавил Масленников.

Назначение Андрея Кигима опрошенные RT экономисты связывают и с возможным объединением социальных внебюджетных фондов — ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). С такой инициативой ранее выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы должны исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми тремя государственными внебюджетными фондами. Ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию, достаточно большие. В этой связи мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единого государственного внебюджетного фонда, который объединил бы все эти фонды», — заявляла Голикова в 2018 году на Гайдаровском форуме.

Татьяна Голикова

© РИА Новости / Александр Астафьев

Из двух руководителей ПФР и ФСС правительство по различным критериям выбрало человека, который может более технологично провести процесс объединения фондов. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Поскольку Андрей Кигим возглавляет ФСС уже очень много лет, он достаточно искушённый человек, знающий все тонкости работы социального фонда. В свою очередь, Максим Топилин проработал на посту главы ПФР всего год и, вероятно, за столь короткий срок не успел полностью освоить работу по менеджменту фонда», — объяснил Абрамов.

По его словам, объединение фондов позволило бы сократить управленческий аппарат. В результате уменьшилось бы количество различных ведомственных систем и снизились административные расходы.