Вместо Максима Топилина: главой Пенсионного фонда назначен Андрей Кигим
- kremlin.ru
- © РИА Новости/Владимир Федоренко
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Максима Топилина от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Новым руководителем ПФР назначен Андрей Кигим.
«Андрей Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС) Российской Федерации. В этой должности он проработал почти восемь лет. До этого дважды избирался на пост президента Всероссийского союза страховщиков, был президентом Национального союза страховщиков ответственности, Российского союза автостраховщиков», — говорится на сайте кабмина.
Как уточнили в правительстве, о назначении нового председателя ФСС вместо перешедшего в ПФР Кигима будет сообщено дополнительно.
Максим Топилин с 1994 по 2001 год работал в аппарате правительства России. В июле 2001-го был назначен заместителем министра труда и социального развития страны, а в марте 2004-го возглавил Федеральную службу по труду и занятости. Одновременно с мая 2005-го был главным государственным инспектором труда Российской Федерации. В мае 2012-го он занял пост министра труда и социальной защиты в правительстве Дмитрия Медведева. С приходом Михаила Мишустина в кабмин в январе 2020-го Топилин был назначен председателем правления ПФР.
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объясняет смену главы ПФР возможным желанием властей обеспечить «прорыв» российской пенсионной системы. Об этом эксперт рассказал в интервью RT.
«В настоящее время в России наблюдается сложная демографическая ситуация: число трудоспособных граждан сокращается, а население стареет, что приводит к дополнительной нагрузке на пенсионную систему. Поэтому нужен человек, который смог бы переломить негативную тенденцию, найти новые решения и совершить в каком-то плане перезагрузку», — отметил Остапкович.
Помимо этого, уход Топилина с должности главы ПФР может быть связан с планами правительства по запуску системы социального казначейства. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
Напомним, создание социального казначейства входит в план правительства по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Речь идёт о разработке механизма предоставления соцпомощи гражданам в беззаявительном порядке.
«В перспективе такой переход потребует эффективных технических навыков управления, которыми как раз может обладать Андрей Кигим. Как известно, сфера социального страхования — это понятная для него стезя, а в будущем может появиться необходимость оптимизировать деятельность ПФР», — добавил Масленников.
Назначение Андрея Кигима опрошенные RT экономисты связывают и с возможным объединением социальных внебюджетных фондов — ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). С такой инициативой ранее выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Мы должны исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми тремя государственными внебюджетными фондами. Ресурсы, которые они затрачивают на информатизацию, достаточно большие. В этой связи мы рискуем предложить рассмотреть вопрос о создании единой организационной структуры — единого государственного внебюджетного фонда, который объединил бы все эти фонды», — заявляла Голикова в 2018 году на Гайдаровском форуме.
- Татьяна Голикова
- © РИА Новости / Александр Астафьев
Из двух руководителей ПФР и ФСС правительство по различным критериям выбрало человека, который может более технологично провести процесс объединения фондов. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
«Поскольку Андрей Кигим возглавляет ФСС уже очень много лет, он достаточно искушённый человек, знающий все тонкости работы социального фонда. В свою очередь, Максим Топилин проработал на посту главы ПФР всего год и, вероятно, за столь короткий срок не успел полностью освоить работу по менеджменту фонда», — объяснил Абрамов.
По его словам, объединение фондов позволило бы сократить управленческий аппарат. В результате уменьшилось бы количество различных ведомственных систем и снизились административные расходы.
«Возможно, будет больший прогресс в построении системы учёта прав лиц в разных программах соцстрахования. Одна из трудностей, из-за чего заморозили пенсионные накопления, была связана с отсутствием эффективной системы учёта прав участников. Было много ошибок в базах данных ПФР. Если организации объединят, у них будет стимул работать над улучшением своих IT-систем. Это было бы большим благом для граждан, сделало более эффективной и пенсионную систему, и систему соцстрахования», — заключил Абрамов.