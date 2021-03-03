С 31 мая: опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Основной период сдачи Единого госэкзамена в этом году продлится с 31 мая по 2 июля. Проект расписания и регламента проведения ЕГЭ и ОГЭ подготовили Министерство просвещения и Рособрнадзор. Согласно опубликованному документу, в первый день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию. Экзамены по русскому языку состоятся 3 и 4 июня, а по профильной математике — 7-го числа. В соответствии с подписанным ранее постановлением правительства итоговая аттестация в 2021 году пройдёт по упрощённым правилам. Так, девятиклассникам и ученикам 11-х классов, которые не планируют поступать в вуз, предстоит сдать только обязательные экзамены по русскому языку и математике.

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор подготовили проект расписания и регламента проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2021 год. Соответствующий документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно опубликованному документу, основной период ЕГЭ в этом году стартует в понедельник, 31 мая, с экзаменов по географии, литературе и химии. На 3 и 4 июня намечены испытания по русскому языку.

Вторую неделю ЕГЭ откроет экзамен по профильной математике (7 июня), а в пятницу, 11-го числа, выпускники будут сдавать историю и физику.

На третьей неделе предлагается провести экзамены по обществознанию (15 июня), биологии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам (оба — 18 июня). Наконец, устная часть экзаменов по инязу пройдёт 21—22 июня, а испытание по информатике состоится 24—25-го числа.

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Резервными днями для сдачи единых госэкзаменов станут 28—29 июня и 2 июля. В дополнительный период ЕГЭ пройдут с 12 по 14 июля, а резервным днём будет суббота, 17 июля.

Отмечается, что ЕГЭ по всем учебным предметам будет начинаться в 10:00 по местному времени. Проект регламента предполагает следующую продолжительность экзаменов: для профильной математики, физики, литературы, информатики, обществознания, истории и биологии — 3 часа 55 минут, для русского языка и химии — 3 часа 30 минут, для географии и письменной части испытания по иностранным языкам — три часа. На устную часть ЕГЭ по иностранному языку отводится 15 минут для английского, французского, немецкого и испанского и 12 минут — для китайского.

В документе отдельно описывается перечень разрешённых на экзаменах средств обучения. На ЕГЭ по математике можно будет пользоваться только линейкой, не содержащей дополнительной справочной информации, а на физике — такой же линейкой и обычным непрограммируемым калькулятором, который может вычислять тригонометрические функции, но не имеет доступа в интернет или к базам данных.

На информатике предоставленная техника также не должна иметь выхода в сеть. На химии можно пользоваться непрограммируемым калькулятором, таблицей Менделеева, электрохимическим рядом напряжений металлов и таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде. На экзамен по географии можно принести линейку, транспортир и обычный калькулятор.

«В день проведения ЕГЭ на средствах обучения… не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий контрольных измерительных материалов ЕГЭ по учебным предметам», — подчёркивается в проекте приказа.

Школьники в ожидании начала экзамена

РИА Новости

© Максим Богодвид

Отмечается, что тем выпускникам, которые не планируют поступать в вуз, предстоит сдавать только два обязательных предмета: русский язык (25 мая) и математику (28 мая). Резервные даты для них назначены на 8 и 16 июня соответственно. Предусмотрены два дополнительных периода для сдачи: 13 и 17 июля, а также 3, 6, 13 и 15 сентября. Экзамены стартуют в 10:00 по местному времени, а их продолжительность составит 3 часа 55 минут.

Также опубликован проект приказа о проведении Основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся 9-х классов. Основной этап сдачи испытаний по русскому языку и математике пройдёт с 24 мая по 2 июля, а дополнительный — с 3 по 15 сентября. Регламент будет аналогичным: старт в 10:00, продолжительность — 3 часа 55 минут.

Причём на экзамене по русскому языку девятиклассникам будет разрешено пользоваться орфографическими словарями, а на математике — линейкой и справочными материалами, содержащими «основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования».

Напомним, что в конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. Решение было принято для минимизации рисков распространения коронавируса.

Именно согласно этому распоряжению всего по два обязательных экзамена предстоит сдать девятиклассникам и выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вуз.

«Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно», — уточнили в пресс-службе правительства.