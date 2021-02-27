Мишустин упростил итоговую аттестацию для выпускников школ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для выпускников школ в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

«В 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам», — говорится в сообщении.

Как отмечается, решение принято из-за ситуации с коронавирусом, чтобы минимизировать риски распространения инфекции.

В частности, учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты они смогут получить, пройдя ГИА-9 только по русскому языку и математике.

Выпускникам 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по этим двум предметам.

Ранее сообщалось, что на сдачу ЕГЭ и выпускных экзаменов подано почти 800 тыс. заявлений.