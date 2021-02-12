Ноль вместо восьмёрки: в России изменятся телефонные номера для междугородних звонков

Минцифры подготовило приказ, согласно которому с 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код «0» вместо «8». Из разработанного ведомством документа также следует, что для международных звонков требуется использовать код «00». Минцифры также предлагает позднее перейти на закрытую систему для местных звонков, при которой необходим полный набор номера.

С 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код «0» вместо «8». Соответствующая информация содержится в документе, разработанном Минцифры.

Приказ «Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации» гласит, что министерство должно провести «переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00».

Согласно утверждённому в 2017 году плану Минкомсвязи (с 2018 года — Минцифры. — RT), предполагался переход на использование кодов «0» и «00» с 2020 года. Исходя из содержания нового документа, этот этап продлевается до 2025 года.

На втором этапе, который должен продлиться с 2025 по 2028 годы, планируется провести переход на использование закрытого плана нумерации при установлении местного телефонного соединения. Отметим, что в настоящее время в РФ применяется открытый план, который позволяет набирать номера телефонов без кода города при внутригородских соединениях. При этом используется только пяти-, шести- или семизначный номер.

Геолокация и поиск пропавших

Ранее в Минцифры предложили вывести сведения о геолокации мобильного телефона из-под действия законодательной статьи о тайне связи. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством подпадающие под тайну связи сведения могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда.

В ведомстве предложили пересмотреть по поручению президента существующий порядок в целях доработки законодательства для оперативного поиска пропавших без вести. Как отметил замглавы ведомства Олег Иванов, поправки не нарушают закон о персональных данных.

Он пояснил, что операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан. Вместе с тем эти данные не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью, поскольку координаты абонентских устройств являются тайной, соблюдение которой операторы обязаны обеспечивать.

В ведомстве отметили, что инициатива является доработанной версией законопроекта, одобренного Госдумой в первом чтении в 2019 году. Второго чтения пока не было. В этом документе была предусмотрена возможность получения сведений о геолокации мобильных устройств без судебного решения по мотивированному запросу правоохранительных органов.

В обновлённой версии законопроекта говорится о запрете на раскрытие содержания переговоров или сообщений, передаваемых с использованием мобильных устройств, без согласия абонентов или в отсутствие судебного решения.

Наряду с этим из документа исключены полномочия правительства РФ по установлению порядка предоставления данных о геолокации, а также введено уточнение, что данные о геолокации мобильных устройств могут предоставляться только с оборудования операторов связи.

QR-коды вместо водительских прав

До этого Минцифры выступило с предложением провести эксперимент по использованию мобильного приложения с QR-кодами вместо ряда традиционных документов, таких как водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Как рассказал в январе замглавы Минцифры Олег Качанов, эксперимент может пройти в нескольких «самых цифровых» регионах России.

Согласно разработанной ведомством концепции, возможность оставить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства дома будет предусмотрена для водителей, у которых при себе будет устройство с установленным мобильным приложением, где будет информация об этих документах в виде QR-кода. Инспектор, в свою очередь, сможет считать код при помощи специального устройства.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан начнётся 2021 году. По словам министра, задействованная технология была опробована в период первой волны распространения коронавирусной инфекции COVID-19, когда вводились цифровые пропуска с QR-кодом.

«Цифровые пропуска, которые проверяло МВД, — собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все поняли, что это работает, это можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде. Ты в электронном виде QR-код показываешь, онлайн идёт проверка — и всё хорошо», — говорил он.