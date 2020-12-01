Минцифры предлагает сократить сроки переноса номера при смене оператора до двух часов
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Так, предлагается установить сроки переноса абонентских номеров: в течение двух часов — для физических лиц и трёх часов — для юридических со времени направления оператором-реципиентом запроса о переносимом абонентском номере оператору «базы данных перенесённых абонентских номеров».
В настоящее время действует услуга переноса номера при смене оператора: операторы должны оказывать её гражданам в восьмидневный срок.
Ранее Минцифры запустило новый сервис, благодаря которому уведомления о результатах тестов на COVID-19 будут загружаться в личный кабинет на портале «Госуслуги».