Минцифры предлагает сократить сроки переноса номера при смене оператора до двух часов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает сократить сроки перехода абонента к другому оператору с сохранением номера с восьми дней до двух часов. Соответствующий проект постановления министерства размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, предлагается установить сроки переноса абонентских номеров: в течение двух часов — для физических лиц и трёх часов — для юридических со времени направления оператором-реципиентом запроса о переносимом абонентском номере оператору «базы данных перенесённых абонентских номеров».

В настоящее время действует услуга переноса номера при смене оператора: операторы должны оказывать её гражданам в восьмидневный срок.

Ранее Минцифры запустило новый сервис, благодаря которому уведомления о результатах тестов на COVID-19 будут загружаться в личный кабинет на портале «Госуслуги».