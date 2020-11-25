Результаты тестов на коронавирус будут загружать на «Госуслуги»

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Минцифры России совместно с Роспотребнадзором запустило новый сервис, благодаря которому уведомления о результатах тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 будут загружаться в личный кабинет пользователя на портале «Госуслуги».
Результаты тестов на коронавирус будут загружать на «Госуслуги»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Отмечается, что пользователи портала, которые сдадут тесты на COVID-19 в лабораториях, интегрированных с информационной системой Роспотребнадзора, смогут получать на «Госуслугах» уведомления о готовности результатов анализов. 

«Сами результаты будут загружаться в виде QR-кода в мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус», — заявили в Минцифры.

В министерстве добавили, что загрузка результатов тестов на портал происходит в течение часа после их получения.

В октябре президент России Владимир Путин поручил к 1 января 2023 года обеспечить перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

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