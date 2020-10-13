Путин поручил перевести в электронный вид социально значимые услуги
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- РИА Новости
«Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах», — указано в сообщении поручений президента по итогам совещания с членами правительства.
Поручение должно быть выполнено в срок до 1 января 2023 года. Доклад необходимо представлять раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что более половины россиян пользовались онлайн-госуслугами на самоизоляции.