Более половины россиян пользовались онлайн госуслугами на самоизоляции

Более половины россиян (51%) во время самоизоляции пользовались электронными сервисами для получения государственных услуг онлайн. Результаты исследования аналитического центра НАФИ есть в распоряжении RT.

При этом, согласно данным исследования, 28% пользовались электронными госуслугами и до пандемии, а 21% — никогда.

Кроме того, 82% россиян, которые пользовались подобными сервисами, считают, что они упрощают взаимодействие с государственными органами и облегчают получение госуслуг.

Директор направления исследований в сфере человеческого капитала Людмила Спиридонова из аналитического центра НАФИ назвала одной из важнейших составляющих цифровой экономики формирование инфраструктуры, позволяющей гражданам страны получать большинство услуг в дистанционном формате.

«Цифровые сервисы стали привычными для многих россиян», — сказала она.

При этом она отметила необходимость комплексной работы как со стороны самих граждан — в части развития цифровых знаний и навыков, так и со стороны государства — в плане поддержания положительного имиджа электронных сервисов, обеспечения их безопасности и удобства.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из 153 населённых пунктов в 53 регионах России.

Ранее стало известно, что жители Москвы более 6,5 млн раз оплатили услуги через городские онлайн-сервисы с начала 2020 года.

В Минэкономразвития рассказали RT, какие госуслуги стали самыми популярными в России в мае и начале июня.