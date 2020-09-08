Жители Москвы более 6,5 млн раз оплатили услуги через городские онлайн-сервисы с начала года

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Жители Москвы более 6,5 млн раз оплатили услуги через городские онлайн-сервисы с начала 2020 года.
Жители Москвы более 6,5 млн раз оплатили услуги через городские онлайн-сервисы с начала года
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

4,4 млн раз использовался сервис «Мои платежи» на mos.ru и около 2,1 млн раз — приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

Общее количество транзакций с начала года — почти на 1,3 млн рублей, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С помощью городских сервисов граждане чаще всего платят за коммунальные услуги, пополняют лицевой счёт «Москвёнка», оплачивают интернет, телевидение, домашний телефон, мобильную связь.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» возможность перехода банков на электронные договоры с клиентами.

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