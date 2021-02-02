«Устойчивая тенденция к снижению»: в России выявили 16 643 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 16 643 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 884 730, при этом выздоровели 3 340 545 пациентов, умерли 74 158. В Роспотребнадзоре отметили, что благодаря соблюдению ограничений и вакцинации в РФ наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа больных коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 16 643 новых случая коронавируса (впервые с 28 октября 2020 года суточный прирост составил менее 17 тыс. — тогда было зарегистрировано 16 202 случая). Также были выписаны 22 372 пациента, 539 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса с начала эпидемии достигло 3 884 730. Выздоровели 3 340 545 человек, скончались 74 158.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1701), Санкт-Петербурге (1484) и Московской области (1053).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 102,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 630 тыс. человек.

Между тем в оперативном штабе по недопущению завоза и распространения COVID-19 приняли решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией: «Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 февраля 2021 года».

Запрет на полёты между Россией и Великобританией вступил в силу 22 декабря 2020 года. Решение было принято на фоне обнаружения в Соединённом Королевстве нового штамма коронавируса. К тому же с 26 декабря стало действовать предписание, согласно которому граждане, прибывающие из Великобритании, должны соблюдать двухнедельный карантин.

РИА Новости

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Как отметила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в России в связи с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и набирающей обороты прививочной кампании от COVID-19 наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа выявления новых случаев коронавирусной инфекции. По её словам, эпидемиологическая обстановка вошла в фазу стабилизации.

«Не исключено, что нулевых показателей заболеваемости коронавирусом мы не достигнем, если, как и в случае с другими ОРВИ, COVID-19 останется циркулировать уже на правах эндемичной сезонной инфекции, утратив свой пандемический потенциал, но не исчезнув совсем», — цитирует её ТАСС.

В первые дни после процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции могут наблюдаться симптомы, характерные для гриппа. Об этом сообщила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в эфире Первого канала.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — заявила Драпкина.

По её словам, также у сделавших прививку может наблюдаться повышение температуры тела, в редких случаях температура поднимается выше 39 °C.

«Чаще всего до 38 °C, если выше — мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола. Или если чуть ниже 38 °C, но плохо переносится», — подчеркнула главный терапевт Минздрава.

С 18 января в России кампания по вакцинации населения от коронавируса перешла в стадию массовой. Прививки делаются препаратом «Спутник V», первой зарегистрированной в мире вакциной против SARS-CoV-2. Её разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Масочный режим в городах можно будет отменить, когда иммунитет к COVID-19 сформируется более чем у 60—70% граждан. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Когда это произойдёт, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых — и можно с точностью до недели сосчитать. Я думаю, 60—70% населения вакцинированных и естественным путём познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», — сказал он в интервью радио Sputnik.

РИА Новости

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Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемию COVID-19 можно контролировать. По словам главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, свою эффективность продемонстрировали ограничительные меры, введённые по всему миру в целях борьбы с распространением коронавируса.

«Третью неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19 по всему миру. До сих пор есть много стран, где случаи растут, но на глобальном уровне это обнадёживающая новость. Она говорит о том, что вирус можно контролировать даже с появлением новых вариантов», — заявил Гебрейесус.

Напомним, что ситуация с распространением COVID-19 была объявлена ВОЗ пандемией 11 марта 2020 года. На данный момент, по информации Университета Джонса Хопкинса, по всему миру выявлено свыше 103,4 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в США (26,3 млн), Индии (10,8 млн) и Бразилии (9,2 млн). От осложнений, вызванных COVID-19 и другими сопутствующими заболеваниями, скончались почти 2,25 млн человек.