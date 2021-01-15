«Киев самоустранился из процесса»: как в России отреагировали на слова Кравчука о готовности Украины к компромиссам

Вопрос Крыма и Севастополя закрыт и не подлежит обсуждению. Так в Совете Федерации отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о готовности Киева достичь «компромисса» с Москвой. «Крым — отдельная тема для разговора, Донбасс — также отдельная», — заявил ранее Кравчук. Российские парламентарии напомнили, что Крым стал субъектом РФ в полном соответствии с международным правом, и «здесь уже нет вариантов для каких-то обсуждений».

Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о готовности Киева договариваться с Москвой по вопросу Крыма выглядит странным, поскольку это субъект РФ. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также усомнился в готовности украинской стороны вести конструктивный диалог по Донбассу.

«Наша позиция такова: вопрос Крыма и Севастополя закрыт и обсуждению не подлежит. Это регионы Российской Федерации. Это первое. Второе: честно говоря, я не очень верю его словам... И самое главное — он не объяснил, чего конкретно хочет», — сказал Джабаров.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов также констатировал, что «Крым воссоединился с Россией раз и навсегда», поэтому «здесь уже нет вариантов для каких-то обсуждений».

«Всё, что мы заинтересованы обсуждать с Киевом, — это вопросы, касающиеся Донбасса. То, что сейчас киевский режим, по сути, самоустранился из этого процесса, не устраивает никого: ни Россию, ни европейское сообщество. Необходимо всё-таки найти варианты, чтобы обеспечить мир в Донбассе и урегулировать гуманитарную и социально-экономическую катастрофу, которая там сложилась», — заявил собеседник RT.

Накануне действующий представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук оценил возможность «примирения» между Киевом и Москвой, в том числе по вопросу Крымского полуострова.

«Крым — отдельная тема для разговора, Донбасс — также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всём идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договорённости неосуществимы. Это дорога в глухой угол», — сказал он в беседе с НСН.

Комментарии Кравчука появились после решения Европейского суда по правам человека относительно жалобы Украины против России по Крыму. 14 января ЕСПЧ признал жалобу частично приемлемой и продолжит её рассмотрение. При этом суд сделал вывод о недоказанности целого ряда обвинений, выдвинутых Киевом против РФ. Речь идёт о якобы случаях убийства мирных граждан, безосновательного задержания иностранных журналистов, незаконного изъятия имущества украинских военных.

Кроме того, инстанция сочла недоказанными обвинения в дискриминации этнических украинцев, политически мотивированном уголовном преследовании проукраински настроенных лиц, отказах в регистрации религиозных и иных организаций.

Украина в 2014—2015 годах подала в ЕСПЧ две жалобы в отношении России, они касались событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Позднее эти дела были объединены в одно производство.

«Необходимая аргументация о безосновательности соответствующих претензий и подтверждающие доказательства были представлены Минюстом России в ЕСПЧ в процессе обмена правовыми позициями, в том числе в ходе публичных слушаний, состоявшихся в Большой палате ЕСПЧ в сентябре 2019 года», — подчеркнули в Минюсте РФ.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором абсолютное большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Вид на Бахчисарай в Южном Крыму

РИА Новости

© Константин Чалабов

14 января 2021 года постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский отметил, что в Крыму не наблюдается какой-либо этнической напряжённости, притом что на полуострове проживают представители армянской, болгарской, украинской, греческой, крымско-татарской, итальянской и немецкой общин.

«На протяжении последних шести лет Россия активно содействовала укреплению социально-экономических, культурных, религиозных прав национальных меньшинств, проживающих в Крыму», — приводит ТАСС текст заявления.

В свою очередь, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич ответил на заявление действующего председателя континентальной организации, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, в котором она отметила, что разрешение конфликта на Украине должно быть достигнуто в соответствии с принципами ОБСЕ, а также с полным уважением суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины «в рамках её международно признанных границ, включая автономную республику Крым и город Севастополь».

«Отвергаем ваше, уважаемая госпожа действующий председатель, высказывание по Крыму. Полуостров стал неотъемлемой частью Российской Федерации в результате демократического выбора народа в полном соответствии с международным правом», — напомнил дипломат.