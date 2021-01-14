ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по Крыму

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ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по Крыму и продолжит её рассмотрение, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины против России по Крыму
  • © Violetta Kuhn
  • globallookpress.com

«Большая палата ЕСПЧ большинством голосов по жалобе Украины против России по Крыму признала её частично приемлемой», — говорится в пресс-релизе.

Жалоба была подана в ЕСПЧ в 2014 году. В ней Киев утверждает, что Москва якобы несёт ответственность за административную практику, представляющую собой «многочисленные нарушения Европейской конвенции по правам человека» на полуострове.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что референдум был проведён в строгом соответствии с международным правом.

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