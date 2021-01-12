До 1 февраля включительно: Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 продлил срок запрета на авиасообщение с Великобританией до 23:59 1 февраля. Изначально ограничения вступили в силу 22 декабря 2020 года — через несколько дней после того, как в Соединённом Королевстве обнаружили новый штамм коронавируса. Ранее стало известно, что у одного из граждан России этот штамм был выявлен ещё в конце 2020 года. На данный момент заболевший чувствует себя хорошо.

Власти России продлили приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля 2021 года включительно. Об этом сообщили в оперативном штабе. Предыдущее ограничение действовало до 12 января.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 1 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Изначально запрет на полёты между Россией и Великобританией вступил в силу 22 декабря. Решение было принято на фоне обнаружения в Соединённом Королевстве нового штамма коронавируса. Также с 26 декабря стало действовать предписание, согласно которому граждане, прибывающие из Великобритании, должны оставаться на двухнедельном карантине.

При этом 10 января главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что британский штамм коронавируса был выявлен у одного вернувшегося из Великобритании гражданина РФ в конце 2020 года. По её словам, в настоящее время пациент «чувствует себя хорошо и уже не выделяет вирус».

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что в России необходимо улучшить контроль за циркуляцией вирусов.

«Должен быть современный эпиднадзор за циркулирующими штаммами. Англичане выделили новый штамм коронавируса не потому, что он у них появился, а потому, что у них есть система выделения таких штаммов. Они в месяц секвенируют порядка 20 тыс., мы за год определили 1,5 тыс. при населении в три раза больше. Чтобы достичь того уровня охвата, который есть в Англии, мы должны секвенировать 60 тыс.», — цитирует его ТАСС.

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По словам эпидемиолога, необходимо создать Национальный банк сывороток, который поможет следить за мутациями вирусов и проверять эффективность вакцин.

«Эта работа не делается даже для инфекционных заболеваний, которые включены в национальный календарь прививок», — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что в центре Гамалеи рассчитывают «через два месяца в лучшем случае» подать документы в Минздрав для получения разрешения на исследование вакцины «Спутник V» на детях.

«Даже если мы получим разрешение, начать можно будет только после того, как полностью закончатся все исследования на взрослых. То есть официально будут в регистрационное удостоверение внесены результаты наблюдений за третьей фазой. Это будет где-то в мае-апреле», — заметил директор НИЦЭМ.

Напомним, что 11 августа 2020 года в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19, получившая название «Спутник V». В декабре в стране началась масштабная вакцинация этим препаратом. По последним данным, прививку сделали уже более 1,5 млн россиян. При этом 8 января Минздрав выдал разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник лайт» — однокомпонентной версии «Спутника V». Испытания должны завершиться к 31 декабря 2021 года.

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 22 934 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (в предшествовавшие этому два дня — 23 315 и 22 851). Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране с начала эпидемии достигло 3 448 203.

За всё время выздоровели 2 825 430 пациентов (24 755 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 62 804 человека (531 — за день).

За последние 24 часа больше всего новых случаев заболевания COVID-19 было выявлено в Москве (5001), Санкт-Петербурге (2731), Московской (1083) и Нижегородской (442) областях.

Лидером в стране по общему числу заболевших является Москва (867 215). Всего в столице выздоровели 708 568 человек, 12 097 пациентов скончались.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 94,2 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания остаются более 618 тыс. человек.

Как полагает врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, не стоит ожидать резкого подъёма заболеваемости COVID-19 в ближайшее время. По его словам, распространение коронавируса снизилось в том числе из-за установившейся на территории страны холодной погоды.

«Мне очень нравится погода. Если сейчас будет хорошо работать вентиляция в общественном транспорте, то я не думаю, что будет значительный рост», — цитирует Жемчугова РИА Новости.