«Заболевший уже не выделяет вирус»: что известно о первом случае инфицирования британским штаммом COVID-19 в России

В конце 2020 года в России был выявлен первый человек с британским штаммом коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, на данный момент вернувшийся из Соединённого Королевства «чувствует себя хорошо и не выделяет вирус». В свою очередь, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность того, что в России может существовать свой уникальный штамм коронавируса.

В России за минувшие сутки выявлено 23 315 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время вылечились 21 786 человек, 436 пациентов скончались.

Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (4646), Санкт-Петербурге (3004) и Московской области (1315).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в России проведено более 93,9 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19. Под медицинским наблюдением в связи с подозрением на наличие заболевания остаются более 625 тыс. человек.

Общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 3 425 269, за всё время от осложнений, развившихся на фоне коронавируса, и сопутствующих заболеваний скончались 62 273 человека. Выздоровели 2 800 675 пациентов.

По всему миру с начала пандемии выявлено свыше 90 млн заболевших COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса зафиксировано в США (22,4 млн), Индии (10,5 млн) и Бразилии (8,1 млн). Эти же три страны возглавляют антирейтинг по числу умерших от осложнений, вызванных COVID-19: США (374 тыс.), Бразилия (203 тыс.), Индия (151 тыс.). В общей сложности от осложнений, связанных с коронавирусом, во всём мире умерли свыше 1,935 млн человек.

По мнению завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елены Егоровой, эпидемиологическая ситуация в России после окончания новогодних праздников «может усугубиться» — это зависит от того, как граждане соблюдали меры безопасности.

«Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков. Всё-таки на зимние праздники уезжает не такое количество. Но всё-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России. И при несоблюдении мер предосторожности заболеваемость может повыситься в регионах отдыха, а по приезде — и в регионах проживания отдыхающих», — цитирует её РИА Новости.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Она отметила, что к весне может произойти снижение уровня заболеваемости COVID-19, в частности благодаря масштабной вакцинации.

«Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения, а не метаться, как это было в марте — мае. По сравнению с мировыми показателями положение в России с коронавирусом значительно лучше, ведь, несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты значительно ниже», — подчеркнула Егорова.

В России с середины декабря ведётся масштабная вакцинация от COVID-19. Согласно последним данным пресс-службы Российского фонда прямых инвестиций, прививку уже сделали более 1,5 млн россиян.

С 15 января в Бразилии начнётся производство российской разработки «Спутник V». Ранее производство отечественного препарата от COVID-19 уже запустили в Индии, Китае и Южной Корее.

В свою очередь, Алжир стал первым государством Африканского континента, официально одобрившим применение вакцины «Спутник V».

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization). По аналогичной процедуре вакцина «Спутник V» ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии», — говорится в сообщении разработчиков, которое цитирует ТАСС.

Вакцина против COVID-19 «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»)

РИА Новости

© Павел Бедняков

Кроме того, вечером 10 января главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в России в конце 2020 года у одного вернувшегося из Великобритании гражданина РФ была выявлена новая мутация коронавируса.

«При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», — сказала она в эфире канала «Россия 1».

Она добавила, что отечественные вакцины способны защитить и от британского штамма COVID-19.

Впервые новая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена в Великобритании 14 декабря. Спустя несколько дней после этого Россия и ряд европейских государств объявили о приостановке авиасообщения с Соединённым Королевством.

Добавим, что 8 января в Лондоне вступил в силу режим ЧС в связи с угрозой переполнения больниц на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как заметил мэр города Садик Хан, столица Великобритании переживает самый опасный момент за время пандемии COVID-19.

При этом директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность того, что в России, как и в Великобритании, может существовать уникальный штамм коронавируса.

«Ждём с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с изменёнными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы. А чем Россия хуже Британии? Она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — приводит его слова РИА Новости.