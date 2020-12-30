Предъявлены обвинения по трём статьям: экс-схимонах Сергий арестован на два месяца
- РИА Новости
- © Пресс-служба Басманного суда
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Николай Романов). Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказала она.
В Следственном комитете уточнили, что Романову были предъявлены обвинения по статьям УК РФ «склонение к самоубийству», «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», «самоуправство».
В ведомстве напомнили, что бывший схимонах был отлучен от церкви, однако не покинул Среднеуральский женский монастырь и препятствовал по своему усмотрению доступу на его территорию всех лиц, включая представителей Екатеринбургской епархии РПЦ. В СК отметили, что Романов своими действиями незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов, а также инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, «то есть совершил самоуправство».
Помимо этого, он публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству, рассказали в ведомстве.
«Осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределённо широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия, опубликовал в сети интернет видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства», — говорится в сообщении ведомства.
Вину в совершении указанных преступлений Романов не признал, рассказали в Следственном комитете. Там добавили, что Николай Романов был осужден за убийство и разбойное нападение к 13 годам лишения свободы, а после отбывания наказания вышел на свободу в конце 90-х годов.
О том, что его подзащитный не признал вину, ранее сообщил и его адвокат Иван Миронов.
«Ему вменяют в вину преступления по трём статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает», — цитирует защитника ТАСС.
О задержании Романова стало известно в ночь на 29 декабря. Тогда ряд СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на территорию Среднеуральского женского монастыря и задержали экс-схимонаха для дачи показаний. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, причиной задержания стала видеозапись, на которой Сергий призывал своих слушателей «умереть за Россию». Как отметили СМИ, на записи видно, что на проповеди, помимо взрослых прихожан, присутствуют дети.
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После этого уполномоченный по правам ребёнка по Свердловской области Игорь Мороков обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную запись на предмет призыва к самоубийствам, так как усмотрел в ней возможное нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
По данным корреспондента ТАСС, ночью на входе в монастырь было организовано оцепление из сотрудников ОМОН, на дороге возле обители дежурили представители ДПС и эвакуатор. В соцсетях также стали появляться фото и видео с территории монастыря, на которых видны сотрудники правоохранительных органов в спецодежде и касках. На некоторых записях можно заметить монахинь, стоявших на улице.
Позже Романов в своём Telegram-канале опубликовал видео, на котором обратился к своим сторонникам, заявив, что с ним всё в порядке, и попросил их ничего не предпринимать. После задержания мужчина был доставлен в Москву.
Тем временем в Верхнепышминской городской больнице РИА Новости сообщили, что три монахини обратились к медикам из-за травм после задержания Сергия. Там уточнили, что у женщин были обнаружены незначительные травмы, помощь им была оказана амбулаторно. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, что некоторые монахини покинули Среднеуральский монастырь.
«Тревожная обстановка. Кто-то из сестёр покинул монастырь. По каким причинам — не знаю. Но мы должны сделать всё возможное, чтобы не было социального напряжения в этом очаге», — цитирует её РИА Новости.
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
На этом фоне в епархии отметили, что обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители.
«Сейчас на территорию захваченного монастыря направляется представитель епархии — руководитель отдела социального служения екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко с сёстрами милосердия. Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии. Им нужна духовная помощь. Также на территории Среднеуральского женского монастыря находятся болеющие, инвалиды, дети», — говорится в сообщении.
Позже Попиченко сообщил, что представители Екатеринбургской епархии не смогли попасть в обитель.
«Постояли на пороге. Представители монастыря говорят, что в помощи не нуждаются, что есть пострадавшие, но они за ними сами присматривают. Я просил поговорить с детьми, которые пострадали, с теми монахинями, которые получили какие-то удары, но ничего не получилось, говорили только с теми, кто стояли на входе», — рассказал он.
Напомним, весной в своей проповеди отец Сергий назвал эпидемию коронавируса «псевдопандемией», осудил требование к россиянам соблюдать самоизоляцию, а также резко высказался о требовании воздержаться от посещения храмов в период распространения коронавирусной инфекции.
В связи с этим он был оштрафован по делу о возбуждении ненависти и за распространение недостоверной информации.
Также Екатеринбургская епархия запретила Сергию проповедовать, однако после этого Романов выступил с новым видеообращением — о чипировании через вакцину от коронавируса.
За это епархия запретила его в служении до решения церковного суда. Вскоре завели и административное дело — по ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой информации»).
В середине июня из-за конфликта с Сергием обитель покинули настоятельница монастыря Варвара (Крыгина) и часть монахинь. Сам Романов, несмотря на приказ церковных властей, отказался покинуть монастырь. 27 июня в группе для паломников в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что монастырь закрыт. Охрана на въезде не пропускает паломников и посетителей, включая журналистов.
В октябре СК также возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. В ведомстве сообщили, что с 2004 по 2019 год неустановленные лица на территории, «исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних», причиняли физические и психические страдания, систематически нанося побои и совершая другие насильственные действия в отношении семерых детей.
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