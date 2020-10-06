СК возбудил дело об истязании детей в монастыре схимонаха Сергия

СК возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре, основателем которого является отлучённый от церкви схимонах Сергий. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, с 2004 по 2019 год неустановленные лица на территории, «исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних», причиняли физические и психические страдания, систематически нанося побои и совершая другие насильственные действия в отношении семерых детей.

Противоправные действия в отношении четырёх детей совершались в период проживания несовершеннолетних на территории монастыря без своих законных представителей.

Ранее схимонах Сергий был отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана.