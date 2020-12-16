Ошибка на миллионы: губернатор Ярославской области поручил разобраться в ситуации с неправомерно выданными субсидиями

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил региональному правительству разобраться с ситуацией, в которой оказались некоторые участники федеральной программы по развитию сельских территорий. В 2017 году десять специалистов, в том числе врачи и учителя, получили субсидии на улучшение жилищных условий. Однако через два с половиной года выяснилось, что их внесли в списки по ошибке: программа не была рассчитана на тех, кто изначально жил в административном центре района. Сейчас Департамент агропромышленного комплекса пытается через суд вернуть бюджетные средства. Между тем в Госдуме считают, что условия федеральной программы надо изменить, чтобы привлечь в сельскую местность жителей районных центров.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил региональному правительству разобраться в ситуации, в которой оказались участники федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом сообщили RT в пресс-службе главы региона.

«Наказывать людей за чужую некомпетентность непозволительно. Каждый, кто принимает решение, должен отвечать за него», — заявил губернатор.

Вернуть деньги в полном объёме

Ранее RT рассказал о том, что Департамент агропромышленного комплекса (АПК) Ярославской области добивается возвращения субсидий, выданных участникам федеральной программы в 2017 году.

О том, что десять человек неправомерно допустили до участия в программе, стало известно после проверки областной Контрольно-счётной палаты, спустя два с половиной года после подписания договоров.

Согласно условиям программы, граждане, зарегистрированные в административном центре района, в данном случае в Ярославле, не могут переезжать в село в этом же районе. Однако десяти ярославцам деньги были выделены.

Как сообщил RT общественный активист, инициатор группы «Свободный Ярославль» Андрей Брой, общая сумма выплат, полученных этими гражданам в рамках заключённых договоров, — 19 млн рублей.

Участники программы должны были потратить средства на улучшение жилищных условий, в том числе на строительство дома. Взамен они обязались в течение пяти лет отработать по специальности в сельской местности.

Одна из получивших субсидию — врач Анна Балашова — рассказала RT, что для участия в программе подавала все необходимые документы, в том числе свидетельство о постоянной регистрации в Ярославле и временной регистрации в посёлке, в районную администрацию. Там все документы, по её словам, утвердили, и женщина обратилась в областной Департамент АПК, с которым и заключила договор.

На полученные от государства средства — 1,16 млн рублей — Анна с мужем достроили частный дом в посёлке, где она работает врачом.

После того как обнаружилась ошибка, Департамент АПК подал иски к участникам программы. Теперь по решению суда Анна должна возвратить всю субсидию в полном объёме.

Программе нужны изменения

Как пояснили RT в Департаменте АПК, судебные иски к гражданам поданы по предписанию Контрольно-счётной палаты.

В ведомстве напомнили, что у врача Анны Балашовой на руках уже есть два судебных решения. Ярославский районный суд постановил, что женщина не обязана возвращать субсидии, однако областной суд принял решение удовлетворить иск Департамента АПК и взыскать средства с получателя, «расценив её действия как неосновательное обогащение».

«Имея два противоположных решения первой и второй инстанций, молодой специалист может направить кассационную жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москву. Областное ведомство выражает уверенность, что Второй кассационный суд вынесет верное и правильное решение по данному делу», — пояснили RT в пресс-службе Департамента АПК.

По данным Андрея Броя, на сегодняшний день в случае с четырьмя пострадавшими кассационный суд уже встал на сторону ведомства и обязал граждан выплатить деньги обратно в бюджет.

Представители Департамента АПК также отметили, что в связи с поручением губернатора заместитель председателя областного правительства Валерий Холодов, курирующий вопросы агропромышленного комплекса, предложил пострадавшим бесплатную юридическую помощь.

«Мы создали рабочую группу по содействию в разрешении проблемы с предоставлением социальных выплат. Каждый пострадавший может обратиться за бесплатной юридической консультацией на базе Департамента АПК. Юристы расскажут заявителям, куда они могут обратиться со своей проблемой, какие документы для этого необходимы», — добавили RT в ведомстве.

В свою очередь, депутат Госдумы от Ярославской области Илья Осипов считает, что в федеральную программу по развитию сельских территорий необходимо внести изменения. Сейчас в ней не могут участвовать специалисты, которые зарегистрированы в административном центре муниципального района, в сельскую местность которого они готовы переехать.

«Данный раздел программы дискриминирует жителей административных центров. Например, жители Рыбинска не могут переехать в Рыбинский район, чтобы работать в сельской местности. А ведь программа призвана восполнить дефицит специалистов на селе и привлечь их из городов», — пояснил Илья Осипов в беседе с RT.

Депутат вместе с коллегами планирует обратиться к правительству РФ до конца этого года с предложениями по изменению условий федеральной программы.