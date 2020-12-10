«Из-за чужой ошибки»: от врачей и учителей в Ярославле требуют вернуть деньги в бюджет

В Ярославской области Департамент агропромышленного комплекса добивается возвращения почти 20 млн рублей, выданных участникам федеральной программы по развитию сельских территорий. Спустя два с половиной года после подписания договоров выяснилось, что десять специалистов — в их числе врачи и учителя — неправомерно получили субсидии из-за ошибки чиновников: программа не была рассчитана на тех, кто изначально жил в административном центре района. В свою очередь, ярославцы, получившие деньги, считают, что не обязаны их возвращать, поскольку выполнили все условия контракта.

В Ярославской области Департамент агропромышленного комплекса подал в суд на участников федеральной программы по развитию сельских территорий.

В ходе проверки Контрольно-счётной палаты выяснилось, что десять специалистов — в их числе врачи и учителя — неправомерно получили субсидии на строительство домов. Общая сумма, по данным правозащитников, составила 19 млн рублей. Согласно условиям программы участвовать в ней могли только сельские жители, однако средства были выделены и тем, кто был зарегистрирован в Ярославле.

По данному факту проверку уже инициировали следственное управление СК России по Ярославской области и региональная прокуратура.

Однако сами ярославцы, получившие субсидии, утверждают, что честно предоставили все документы, не скрывали место регистрации и выполнили условие договора — жили и работали в сельской местности, потратив деньги на улучшение жилищных условий.

«Я ничего не скрывала»

Врач Ярославской центральной больницы Анна Балашова рассказывает RT, что о федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий» узнала случайно, от своего пациента.

По словам Анны, тогда она с семьёй жила в посёлке Красные Ткачи Ярославского района. Вместе с мужем они мечтали о собственном доме, но строительство шло медленно: за два года успели заложить фундамент и возвести стены.

Анна говорит, что обратилась в районную администрацию и там ей объяснили, что федеральная программа позволяет молодым специалистам до 35 лет получить субсидии на улучшение жилищных условий, в том числе строительство частного дома. Взамен участник программы обязуется отработать по специальности пять лет в сельской местности.

По словам Анны, среди документов, которые ей нужно было подать для заявки на участие, были свидетельства о постоянной регистрации в Ярославле и временной регистрации в посёлке. После утверждения пакета документов Балашова обратилась в региональный Департамент агропромышленного комплекса (АПК), который и выдаёт сертификат на улучшение жилищных условий.

23 марта 2017 года был заключён трёхсторонний договор между Анной, Ярославской ЦРБ и Департаментом АПК (документ есть в распоряжении RT).

Для каждого участника программы сумма рассчитывается индивидуально, в случае с семьёй Балашовых она составила 1 млн 164 тыс. рублей. В том числе с помощью этих денег семья наконец достроила дом.

«После того как мы стали участниками программы, к нам приходили с проверками, смотрели, что мы действительно живём в посёлке и строим дом. Я продолжила работать в поликлинике в Красных Ткачах и ещё в стационаре в соседней деревне Карабиха», — рассказала Анна в беседе с RT.

Анна с дочерью у своего дома в Красных Ткачах

© Фото из личного архива

Через два с половиной года Анне неожиданно пришла повестка в суд: Департамент АПК потребовал от врача вернуть субсидии в полном объёме.

Как выяснилось в суде, в 2019 году областная Контрольно-счётная палата выявила ошибку при допущении ярославцев к участию в федеральной программе.

Как отмечается в материалах проверки (имеются в распоряжении RT), гражданин не может рассчитывать на субсидии по программе, если он переезжает в село из административного центра этого района, в данном случае — Ярославля.

В исковом заявлении Департамент АПК отметил, что поскольку Балашова своей подписью подтвердила, что ознакомлена с условиями участия в программе, то она «осознавала, что не может являться участником целевой программы в связи с переездом из Ярославля в Ярославский муниципальный район».

При этом во время судебных слушаний представитель Департамента АПК подтвердил, что Балашова предоставила необходимые для участия в программе документы, «в том числе и паспорт с регистрацией по месту жительства в Ярославле».

«Представитель истца не оспаривала тот факт, что со стороны Балашовой трёхсторонний договор исполняется надлежащим образом, строительство жилья ею осуществлено, социальная выплата использована по целевому назначению», — отмечается в решении суда (есть в распоряжении RT).

В июле этого года Ярославский районный суд отказал Департаменту АПК в удовлетворении исковых требований в полном объёме. Однако ведомство обжаловало решение. В итоге в ноябре Ярославский областной суд обязал Балашову вернуть деньги.

«Я несколько раз ходила в местную администрацию, собирала все документы, ничего от них не скрывала. Мне сказали, что всё отлично, и включили в программу, а теперь требуют деньги из-за чужой ошибки», — возмущается Анна.

Участники по ошибке

Помимо Анны, в Ярославле есть ещё девять участников федеральной программы, от которых местные власти требуют вернуть деньги в бюджет. Как пояснил RT общественный активист, инициатор группы «Свободный Ярославль» Андрей Брой, все эти получатели изначально не могли рассчитывать на субсидии, поскольку были зарегистрированы в Ярославле.

«Все они — молодые люди до 35 лет: учителя, врачи, рабочие. Стали участниками программы в 2017 году. Общая сумма субсидий, выплаченных этим гражданам в рамках заключённых договоров, — 19 млн рублей», — рассказывает Брой.

Сейчас, по его словам, деньги у некоторых из них вычитают из зарплат.

«Я знаю, что у одного работника совхоза деньги в счёт потраченных субсидий вычитают из заработной платы», — говорит активист.

Он отмечает, что из десяти участников программы лишь двоим удалось выиграть суды и отстоять право не возвращать субсидии.

«В четырёх случаях кассационный суд уже встал на сторону Департамента АПК и обязал граждан выплатить деньги обратно в бюджет», — добавил Андрей Брой.

Адвокат Максим Ляпин представлял в суде интересы ярославского учителя, попавшего в аналогичную ситуацию.

«Как и в случае с Балашовой, районный суд встал на сторону моего клиента, однако Департамент АПК обжаловал решение. Пока дело ещё не рассмотрено в областном суде, есть надежда на благоприятный результат, поскольку общественность обратила внимание на эту несправедливую ситуацию», — сказал RT адвокат.

В областном Департаменте АПК поясняют, что судебные иски были поданы именно к гражданам, поскольку такую рекомендацию дала Контрольно-счётная палата.

«В проверке счётной палаты было указано, что исковое заявление надо подавать к самим заявителям, которые стали участниками программы. Пока ни один из ответчиков не выплатил субсидии обратно в бюджет в полном объёме», — сказал RT директор департамента Евгений Сорокин.

Он отметил, что с 30 ноября в департаменте ведётся служебное расследование. Чиновник, который курировал это направление в департаменте, был уволен ещё в прошлом году.

По словам Сорокина, выяснить, что стало причиной ошибки, непросто, поскольку списки потенциальных участников в Департамент АПК подают районные администрации. Возможно, ошибку допустили там.

Также по теме В Удмуртии рассказали о работе по выявлению нарушений в выплатах для медиков Государственный контрольный комитет Удмуртии выявил нарушения в выплатах стимулирующего характера для медиков, работающих с пациентами...

В администрации Ярославского района заявили RT, что их задачей была помощь людям в сборе документов для подачи заявки на участие в программе. Окончательное решение о заключении договора и выплате субсидий принимал Департамент АПК.

Ранее районная прокуратура также подавала судебные иски, однако требовала, чтобы бюджетные средства выплатили не граждане, а районная администрация и Департамент АПК.

«Имена участников программы фигурируют в судебных исках, поскольку в этих разбирательствах затрагиваются их права. Прокуратура обратилась в суд с исками, чтобы взыскать денежные средства не с конкретных граждан, а с администрации Ярославского муниципального района и областного Департамента АПК», — сказали RT в пресс-службе областной прокуратуры.

Надзорное ведомство инициировало проверку по данным фактам, чтобы выяснить, из-за чьей ошибки десяти специалистам неправомерно выплатили субсидии по федеральной программе.