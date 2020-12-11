«Предотвратили попытку прорыва на территорию»: в Карачаево-Черкесии шестеро силовиков пострадали при взрыве
В Республике Карачаево-Черкесия шестеро силовиков получили ранения при попытке задержания преступника, совершившего самоподрыв. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
«Сегодня около 12:00 дня в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате взрыва шестеро сотрудников правоохранительных органов получили лёгкие ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. В НАК подчеркнули, что среди гражданских лиц пострадавших нет.
«Осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, устанавливается личность преступника», — заметили в Национальном антитеррористическом комитете.
По словам главы региона Рашида Темрезова, органы власти, безопасности и правоохранительные структуры КЧР предпринимают все необходимые действия. Он подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем, обстановка в селе Учкекен спокойная.
«Дал распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим сотрудникам и их семьям», — сказал Темрезов.
Он добавил, что на место ЧП находятся исполняющий обязанности министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная медицинская бригада специалистов.
- Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
- РИА Новости
- © Екатерина Лызлова
Ранее, в октябре в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики сотрудники ФСБ пресекли деятельность международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра»*.
В июле в КЧР задержали пятерых такфиритов, которые вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку новых сторонников для осуществления религиозно-экстремистской деятельности. Также экстремисты призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, выступая за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — халифата.
У них изъяли 45 экземпляров псевдорелигиозной экстремистской литературы, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.
В отношении задержанных ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней).
В России за 2020 год предотвратили 41 теракт
8 декабря в Москве под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ Александра Бортникова, прошло заседание НАК и Федерального оперативного штаба.
По его словам, в 2020 году не было допущено совершения терактов на территории РФ. Так, на стадии приготовления сотрудники силовых структур предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.
«В ходе контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализовано 49 бандитов, в том числе 8 главарей. Задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник. Изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 СВУ, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия», — говорилось в сообщении НАК.
Вдобавок, была пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организацией и не допущен въезд в РФ 149 иностранцев, причастных к экстремистской и террористической деятельности.
Как отметил ветеран службы внешней разведки, полковник в отставке Лев Корольков в беседе с RT, в последнее время российские силовики действуют на опережение в отношении террористических элементов, предотвращая серьёзные последствия готовящихся теми преступлений.
«Пока осуществлённых актов терроризма в нашей стране нет. Зато очень много в последнее время скрытых групп, которые разрабатывались, но взяли их на этапе подготовки, когда времени уже не остаётся, и они могут осуществить теракт. Случай в Карачаево-Черкесии из той же оперы. Конечно, службы специального назначения, и территориальные органы в этих «взрывоопасных», так сказать, территориальных образованиях, уже набрали достаточный опыт, что позволяет нам успешно решать эти задачи», — подчеркнул он.
По его словам, такая ситуация была достигнута благодаря усилению взаимодействий между силовыми структурами.
«Координация, конечно, улучшилась. Всё обретается в процессе практики. Обычно действует не просто одно ФСБ и его спецподразделения, ФСБ совместно с МВД и с Росгвардией проводят такие операции, потому что операции такого рода требуют задействования довольно большого числа людей», — констатировал Корольков.
* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).