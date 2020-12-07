«Противоэпидемические системы, локдауны»: в Минздраве предложили обсудить новые меры борьбы с COVID-19

Возникающие очаги распространения COVID-19 требуют принятия новых мер, в частности ограничения передвижения граждан между и внутри субъектов РФ. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, ограничительные меры сохранятся до того момента, когда появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств. За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 850 пациентов, скончались 456 человек. С начала эпидемии диагноз COVID-19 в стране был подтверждён у 2 488 912 человек. В мире число зафиксированных случаев коронавируса превысило 67 млн. При этом с 8 декабря в Новосибирской области начнётся вакцинация от COVID-19 медицинских работников.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020» предложил рассмотреть новые меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции», — сказал Мурашко.

По его словам, применение ограничительных мер необходимо до появления лекарств, способных повлиять на эпидемический процесс.

«До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придётся использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», — заявил глава Минздрава.

За последние 24 часа в 85 регионах России было выявлено 28 142 новых случая коронавирусной инфекции (в предшествовавшие этому двое суток было зафиксировано 29 039 и 28 782).

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Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 с начала пандемии в РФ достигло 2 488 912. При этом выздоровели 1 956 588 пациента, в том числе 18 850 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний скончались 43 597 человек. За последние сутки зарегистрировано 456 летальных исходов.

Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено в Москве (7279), Санкт-Петербурге (3741), Московской (1315), Нижегородской (485) областях и республике Карелия (473).

Москва лидирует в России по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в городе их было зафиксировано 654 841 (и 7279 — за последние сутки), 495 871 человек выздоровел, 9425 — скончались.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, начиная с октября в городе более 360 тыс. человек, контактировавших с теми, у кого обнаружен COVID-19.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 79,7 млн тестов на коронавирус, под наблюдением медиков остаются свыше 593 тыс. человек.

Положительные тесты на COVID-19 сдали губернатор Амурской области Василий Орлов и актёр Игорь Угольников.

Со вторника, 8 декабря, в Новосибирской области начнётся вакцинация медицинских работников.

«Мы в эти выходные получили 1 тысячу доз вакцины «Гам-КОВИД-вак» («Спутник V», первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавирусной инфекции. — RT), которой готовы с завтрашнего дня начать прививать медицинских работников. Мы ещё осенью через резервный фонд закупили всё необходимое оборудование для хранения, приобрели рефрижераторы для транспортировки вакцины», — заявил глава облминздрава Константин Хальзов.

При этом губернатор региона Андрей Травников добавил, что в ближайшее время в Новосибирской области появится возможность прививать население при помощи второй российской вакцины — «ЭпиВакКороны», разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее RT побывал на заводе BIOCAD в Санкт-Петербурге, на предприятии показали производство препарата «Спутник V» на примере тестовой серии.

«Прошедшие вакцинацию получают иммунитет к COVID-19»

Сотрудник Сколковского института науки и технологий Андрей Осипцов рассказал RT о том, почему он привился вакциной «Спутник V». Профессор стал одним из первых, кто прошёл процедуру вакцинации после открытия прививочных пунктов при московских поликлиниках.

«Я следил за новостями. Понял, что людям дают пройти вакцинацию, что они получают иммунитет, и что это безопасно. Так что я принял решение, что, как только у меня появится возможность, я сделаю себе прививку», — сказал Осипцов.

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По его словам, он «оптимистично настроен» относительно вакцины. При этом профессор Сколковского института назвал два критерия, убедившие его в том, что «Спутник V» эффективен и безопасен.

«Во-первых, производитель вакцины — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, занимался этой платформой, по сути, десятилетиями. Кроме того, по части клинических разработок там над аналогичными вакцинами на базе аденовирусного вектора проработали как минимум пять лет. И изменить гены, антигены для борьбы с другим вирусом — не такая уж и трудная задача при разработке», — подчеркнул он.

Напомним, что с 4 декабря на портале mos.ru заработала электронная запись на вакцинацию от COVID-19. На следующий день в столице открылись 70 прививочных пунктов, организованных на базе городских поликлиник. Ежедневно с 08:00 до 20:00 в них проводят вакцинирование от коронавирусной инфекции.

На данный момент записаться и привиться препаратом «Спутник V» могут лишь представители групп риска — работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб в возрасте от 18 до 60 лет с прикреплением к городской поликлинике.