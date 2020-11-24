В Барнауле семья инвалида-колясочника восемь лет борется за право получить квартиру

В Алтайском крае семья 18-летнего инвалида I группы Сергея Баркова с 2013 года пытается получить квартиру. Молодой человек с детства прикован к инвалидной коляске, самостоятельно выходить на улицу он не может. С третьего этажа их дома без лифта юношу в случае необходимости носит на себе отец. Восемь лет назад Барковы встали в очередь как нуждающиеся в жилом помещении, надеясь получить квартиру хотя бы на первом этаже, но затем диагноз Сергея вывели из перечня заболеваний, дающих право на предоставления жилья вне очереди.

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© Оксана Баркова

Оксана Баркова полностью посвятила последние 18 лет своей жизни тяжелобольному сыну. Сергей родился с диагнозом ДЦП, у него первая группа инвалидности. Юноша может перемещаться только на коляске и на улицу почти не выходит — в доме, на третьем этаже которого живут Барковы, нет лифта.

«Он почти безвылазно сидит дома и никуда не может самостоятельно выйти, — объясняет Оксана. — Если назначены какие-то процедуры — выносим его на себе, на спине. А ведь Серёже недавно исполнилось 18 лет, и моему мужу, конечно, уже тяжело его таскать. Болят и руки, и ноги».

В 19-метровой комнате, где ютятся Барковы, даже для инвалидной коляски не хватает места. Поэтому молодому человеку лишь изредка удаётся принять сидячее положение, а большую часть времени он лежит на диване, вздыхает его мать. Оксана подчёркивает, что условия в их квартире не подходят для проживания человека с инвалидностью.

В 2013 году семья Барковых встала в очередь как нуждающаяся в жилом помещении — надеялись получить квартиру на первом этаже или в доме с лифтом. Как раз тогда Оксана узнала, что заболевание её сына позволяет претендовать на внеочередное получение жилья. По словам женщины, её семью поставили на учёт без всяких проблем — в администрации признавали право Барковых на получение квартиры, подходящей для проживания ребёнка-инвалида. Но спустя несколько лет ситуация изменилась.

«С 2018 года диагноз сына убрали из списка заболеваний, которые дают право на внеочередное получение квартиры, а тот факт, что Серёжа — инвалид-колясочник, позволяет получить квартиру только по общей очереди. За последние семь лет мы в этой очереди продвинулись со 123 на 109 место», — рассказывает RT Оксана.

Суд и апелляция

Ранее Барковы пытались доказать через суд, что имеют право на получение квартиры вне очереди. В 2016 году Железнодорожный районный суд Барнаула принял решение в их пользу и обязал региональное жилищное управление обеспечить Барковых жильём. Суд счёл, что семья из трёх человек, включая инвалида-колясочника, не может проживать в одной комнате.

«Барков С. А. имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма и право на предоставление дополнительной жилой площади, поскольку является инвалидом с тяжёлой формой хронического заболевания (код по МКБ — F70), при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно», — пояснялось в постановлении районного суда.

© Фото из личного архива

Однако радовалась семья недолго — вскоре городская администрация обжаловала постановление суда первой инстанции. Чиновники настаивали, что предоставить Барковым квартиру можно только в том случае, если семья является малоимущей.

«В 2017 году суд на апелляции принял все требования городской администрации. Мы судились и дальше, дошли даже до Верховного суда, но добиться ничего не удалось», — признаётся Баркова.

Семья не захотела сдаваться и начала собирать документы, необходимые, чтобы получить статус малоимущих, но эта затея тоже провалилась.

С учётом пенсии по инвалидности, которую получает Сергей, доход на каждого члена семьи оказался на тысячу рублей выше прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае.

Комиссию, направленную к Барковым городской администрацией, не устроила и «слишком дорогая» квартира, в которой живет семья. Оказалось, стоимость жилплощади в пересчёте на одного человека не должна превышать 71,8 тыс. рублей.

«У нас квартирка хоть и крохотная, но находится в черте города — естественно, квадратный метр жилья здесь стоит немало. Получается, чтобы человека в Барнауле признали малоимущим, нужно, чтобы у него вообще ничего не было в собственности», — сетует Оксана.

Позиция администрации

Оспаривая требования Барковых, региональное жилищное управление в Барнауле ссылалось на закон, согласно которому инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, обеспечиваются жилыми помещениями только в случае, если постановка на учёт произошла до 2005 года.

«Граждане, состоящие на учёте среди инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставшие на учёт после 01.01.2005, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда не обеспечиваются, субсидия на приобретение (строительство) жилья не предоставляется. На администрацию города Барнаула возложены полномочия по обеспечению жилыми помещениями по договору социального найма только малоимущих граждан», — объясняется в одном из ответов, который Барковы получили от городской администрации.

Чиновники также указывали, что Барковы вправе обжаловать отказ в признании семьи малоимущей в случае несогласия с оценкой их дохода и имущества. Однако Барковы не торопятся снова идти в суд, опасаясь, что это обернётся долгими месяцами разбирательств и огромными расходами.

«Мы, конечно, подумывали над тем, что надо оспорить через суд отказ в предоставлении нам статуса малоимущих, — рассказывает Оксана. — Но в нашем регионе есть одна семья, которая пошла с такой проблемой в суд — процесс тянулся целую вечность, они отдали кучу денег адвокатам, но всё без толку, им всё равно отказали. Причём у той семьи вообще не было никакой недвижимости в собственности, а у нас есть наша комната».

Ещё один способ улучшить жилищные условия, который упоминали чиновники из барнаульской администрации — официально признать квартиру Барковых непригодной для проживания инвалидов. Но и это не гарантирует результата, утверждает Баркова, в конце концов её семья всё равно должна будет доказать, что является малоимущей.

© Фото из личного архива

Безвыходная ситуация

За восемь лет борьбы за жильё, пригодное для проживания сына-инвалида, Барковы успели обратиться в прокуратуру, ко всевозможным чиновникам, омбудсменам и депутатам. Однако отовсюду они получают один и тот же ответ: жильё действительно положено только малоимущим.

Оксана Баркова констатирует, что в других регионах соблюсти это условие проще, чем в Барнауле.

«Вся проблема в критериях, которым должны соответствовать малоимущие именно в Алтайском крае. Я знаю матерей с детьми-инвалидами из других регионов, которые живут так же, как мы, и их без проблем признают малоимущими. А у нас в городе есть семья, где мама в одиночку ухаживает за ребёнком-инвалидом, они живут на съёмной квартире, ничего в собственности нет, и весь доход — та же пенсия. Их тоже не признают малоимущими», — рассказывает Баркова.

У Сергея и его родителей нет возможности самостоятельно приобрести квартиру, в которой было бы удобно жить человеку с тяжёлой инвалидностью. У отца семейства доход неофициальный и не всегда стабильный, банки просто не станут учитывать его при оформлении ипотеки. В то же время, единственный доход самого Сергея — его пенсия, поэтому сам юноша не сможет взять кредит, чтобы улучшить свои жилищные условия.

«Серёжа нетрудоспособный, а его пенсия для банка — это не доход, — поясняет Оксана Баркова. — Мне в банке сразу дали понять, что на ипотеку Сергей и вообще наша семья могут не рассчитывать. Теперь, когда мой сын стал совершеннолетним, у нас единственная надежда — помогать ему в одиночку, как инвалиду, получать квартиру. Ему действительно нужно собственное жильё».

После того, как семья Барковых обратилась в проект «Не один на один», RT направил в Генеральную прокуратуру РФ запрос с просьбой проверить, были ли нарушены права человека с инвалидностью, и рассказать, как можно помочь семье получить жильё.