«Защитить наиболее уязвимых для вируса»: Собянин сообщил о возобновлении соцпомощи для пожилых москвичей

Власти Москвы с 27 сентября возобновят работу системы социального обслуживания и поддержки жителей столицы, которым рекомендовано оставаться дома в связи с пандемией коронавируса. Они смогут оформить больничный лист, позвонив на горячую линию, получить на дом необходимые лекарства и продукты, а также обратиться за психологической помощью. В России за последние сутки выявлено 7523 новых случая коронавируса, из них 1792 — в Москве. Тем временем в центре «Вектор» сообщили, что в некоторых случаях у переболевших коронавирусом может выработаться пожизненный иммунитет.

Власти Москвы с воскресенья, 27 сентября, возобновят работу системы социального обслуживания и поддержки жителей столицы, которым рекомендовано оставаться дома в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Градоначальник напомнил, что с 28 сентября пожилые москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны оставаться дома.

«Эта мера позволит защитить наиболее уязвимых для вируса людей», — отметил Собянин.

Уточняется, что для оформления больничного листа москвичам с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам можно будет обратиться на горячую линию. После того как операторы проверят диагноз, они оформят электронный больничный и сообщает гражданину его номер с помощью телефонного звонка или смс-сообщения. Если диагноз подтвердить не удастся, заявителю придет оповещение с указанием причины отказа. В таком случае гражданину необходимо будет обратиться в поликлинику.

«Работающим москвичам 65 плюс больничные листы будут оформлены автоматически, без заявлений. Работодатели должны направить в Фонд социального страхования списки своих сотрудников, обязанных оставаться дома», — уточнил Собянин.

Сергей Собянин также напомнил о работе телемедицинского центра Депздрава, сотрудники которого консультируют проходящих лечение на дому пациентов, и добавил, что доставка на дом лекарств по льготным рецептам гражданам, состоящим на учёте в поликлиниках, будет осуществляться в инициативном порядке. Хроническим больным подавать заявку на лекарства не придётся, всем остальным в случае необходимости нужно позвонить по телефону горячей линии.

Также можно оставить заявку для доставки на дом продуктов, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости, её выполнят социальные работники. Помимо этого, москвичи могут обратиться на горячую линию за психологической поддержкой.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Напомним, ранее Сергей Собянин отметил, что с августа в Европе ощутимо возросла заболеваемость COVID-19, и указал, что в Москве за последние дни также существенно увеличилось число выявленных случаев коронавируса. В связи с этим он призвал москвичей старше 65 лет и жителей более молодого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, без особой необходимости не покидать свои дома. Работающим пенсионерам было рекомендовано перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск.

Собянин также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно большее число сотрудников на удалёнку.

Вместе с тем мэр уточнил, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не являются нарушением.

«Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений», — рассказал градоначальник.

При этом соблюдение масочного режима в общественных местах является обязательным, за его нарушение может быть выписан штраф, напомнил мэр.

Схожие меры приняли власти Подмосковья. Согласно постановлению губернатора Андрея Воробьёва, работодателям также было рекомендовано перевести максимальное количество работников на дистанционную работу, а пожилым людям и жителям с хроническими заболеваниями — оставаться дома. Кроме того, в регионе будет усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и ряда других мер против распространения COVID-19. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

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В России за последние сутки выявлено 7523 новых случаев коронавируса, из них 1792 — в Москве. От заболевания за это время в России скончались 169 человек, выздоровели 6004 пациента.

За всё время в стране зарегистрировано 1 143 571 случае COVID-19, выздоровели 940 150 пациентов, 20 225 человек умерли.

Тем временем, директор центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия 1» рассказал, что в некоторых случаях у переболевших коронавирусом может выработаться пожизненный иммунитет.

«При определённых особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — сказал он.

Он также рассказал о вакцине, которую разрабатывает центр, пояснив, что антитела к COVID-19 вырабатываются на 14-е сутки после первой вакцинации, но достаточный для защиты титр формируется уже после второй прививки. Интервал между ними составляет 21 день. Максютов уточнил, что «Вектор» планирует выпустить в гражданский оборот две вакцины для профилактики коронавируса.