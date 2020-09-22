Режим повышенной готовности и проверка строений: какая обстановка сложилась в Иркутской области после землетрясения

По данным властей Иркутской области, землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в посёлке Култук Слюдянского района не привело к критическим повреждениям инфраструктуры. Организована проверка жилого фонда и социально значимых объектов. Как следует из данных байкальского филиала Геофизической службы России, с начала года в этом регионе в общей сложности зафиксировано 88 сейсмособытий.

В ночь на вторник, 22 сентября, в Иркутской области в районе озера Байкал произошло землетрясение. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда подземных толчков составила 5,3. Эпицентр землетрясения располагался в 84 км к юго-западу от Иркутска.

В правительстве региона, в свою очередь, указали, что магнитуда самого сильного подземного толчка составила 5,9, а эпицентр находился в 15 км от посёлка Култук Слюдянского района.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, землетрясение силой от двух до шести баллов ощущалось на территории 11 муниципальных образований Иркутской области в 367 населённых пунктах и 25 населённых пунктах на территории республики Бурятия.

«Сегодня ночью были сформированы рабочие группы, которые ведут обследование всех территорий, в которых ощущалось землетрясение. Муниципальным властям совместно со спецподразделениями необходимо провести обследование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимых объектов. В данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По итогам оценки ситуации был введён режим повышенной готовности.

Отмечается, что на территории Иркутской области не обнаружено повреждений коммунальной инфраструктуры и социальных объектов. При этом в Слюдянском районе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света оставались более 1 тыс. человек. Позднее коммунальные службы восстановили электроснабжение.

По словам жителя Иркутска Артура Комарковского, было две волны землетрясения.

«На восьмом этаже шатались стены, раскачивались светильники, от этого и я проснулся... Каждый год в районе Байкальского рифтового разлома происходит тысячи землетрясений, и в день по несколько раз. Просто одни ощущаются, а большинство — нет», — сказал он в разговоре с радио Sputnik.

Вместе с тем стало известно, что основные объекты энергетики региона продолжили работу в штатном режиме после землетрясения.

РИА Новости

© Александр Кряжев

Как сообщили в пресс-службе компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», управляющей гидроэлектростанциями в регионе, нарушений режима работы на Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС не выявлено, оборудование осмотрено, замечаний не выявлено.

В «Иркутскэнерго» также указали, что нарушений режима работы и отключений оборудования на объектах теплосетей Ново-Иркутской ТЭЦ не происходило.

Рабочие и мониторинговые группы

Кроме того, в Иркутской области сформированы 42 рабочие группы по осмотру жилых домов, прежде всего пятиэтажных панельных домов 335-й серии, построенных в 1960—1970 годах как временные со сроком эксплуатации не более 15 лет, и социальных объектов.

Как указывает ТАСС, в Приангарье в домах 335-й серии проживают порядка 250 тыс. человек, во многих строениях появились трещины. Сообщается, что для расселения жителей пострадавших домов потребуется 20 млрд рублей.

Обследование должно завершиться к 18:00 по местному времени (13:00 мск).

К эпицентру землетрясения в Слюдянский район Иркутской области выехала группа учёных, сообщила кандидат физико-математических наук, учёный секретарь Института земной коры СО РАН Анна Добрынина. По её словам, они продолжат наблюдать афтершоковую активность, а также проводить опрос населения на предмет ощущения силы подземных толчков.

«Одна группа уже выехала в Слюдянский район к ближайшему к эпицентру населённому пункту — деревне Быстрая. Ещё две группы готовятся выехать», — цитирует её РИА Новости.

Помимо этого, по словам директора байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой, на месте землетрясения будет развёрнута локальная сеть мониторинга: установлены GPS- и сейсмические станции.

«Мы находимся в байкальской рифтовой зоне, здесь повышенная сейсмичность, это стандартный природный процесс», — констатировала Кобелева в беседе с ТАСС.

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Согласно данным байкальского филиала Геофизической службы России, с начала 2020 года в Прибайкалье зафиксировано 88 сейсмособытий, большинство из которых были неощутимы, их могли установить только приборы.