Учёные изучат последствия землетрясения в Иркутской области

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Учёные Института земной коры СО РАН проведут оценку того, как землетрясение в Слюдянском районе Иркутской области повлияло на состояние грунтов и сооружений в регионе.
Учёные изучат последствия землетрясения в Иркутской области
  • © РИА Новости / Кирилл Шипицин

Об этом рассказал завлабораторией инженерной сейсмологии и сейсмогеологии, доктор геолого-минералогических наук Василий Джурик.

«Мы участвуем (в создании локальной сети сейсмомониторинга. — RT). Я только последствия могу прогнозировать — как на каждом здании будут проявляться эти землетрясения для строительства. Мы будем заниматься изучением того, как землетрясение такой силы воздействует на грунты и на здания, строительную часть», — сообщил он ТАСС.

Специалисты направятся к эпицентру землетрясения для разворачивания локальной сейсмосети, которая определит энергию, глубину и силу толчков, пишет агентство.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3

Как заявили в МЧС, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области. 

Администрация Иркутска позднее сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.

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