Учёные изучат последствия землетрясения в Иркутской области
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Об этом рассказал завлабораторией инженерной сейсмологии и сейсмогеологии, доктор геолого-минералогических наук Василий Джурик.
«Мы участвуем (в создании локальной сети сейсмомониторинга. — RT). Я только последствия могу прогнозировать — как на каждом здании будут проявляться эти землетрясения для строительства. Мы будем заниматься изучением того, как землетрясение такой силы воздействует на грунты и на здания, строительную часть», — сообщил он ТАСС.
Специалисты направятся к эпицентру землетрясения для разворачивания локальной сейсмосети, которая определит энергию, глубину и силу толчков, пишет агентство.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Как заявили в МЧС, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области.
Администрация Иркутска позднее сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.