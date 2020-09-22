Учёные изучат последствия землетрясения в Иркутской области

Учёные Института земной коры СО РАН проведут оценку того, как землетрясение в Слюдянском районе Иркутской области повлияло на состояние грунтов и сооружений в регионе.

Об этом рассказал завлабораторией инженерной сейсмологии и сейсмогеологии, доктор геолого-минералогических наук Василий Джурик.

«Мы участвуем (в создании локальной сети сейсмомониторинга. — RT). Я только последствия могу прогнозировать — как на каждом здании будут проявляться эти землетрясения для строительства. Мы будем заниматься изучением того, как землетрясение такой силы воздействует на грунты и на здания, строительную часть», — сообщил он ТАСС.

Специалисты направятся к эпицентру землетрясения для разворачивания локальной сейсмосети, которая определит энергию, глубину и силу толчков, пишет агентство.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в районе озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Как заявили в МЧС, землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области.

Администрация Иркутска позднее сообщила о введении режима повышенной готовности после землетрясения.