«Прошу суд учитывать его качества»: как выступили свидетели защиты по делу о ДТП с участием Ефремова

В Пресненском суде Москвы выступили свидетели защиты по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Коллега актёра Никита Высоцкий отозвался об артисте как о добром и эмоциональном человеке, который «помог огромному количеству людей». Актриса Татьяна Беркович, в свою очередь, заявила, что Ефремов ранее не садился пьяным за руль. Между тем адвокат актёра Эльман Пашаев в беседе с журналистами опроверг свои слова о том, что у артиста был инсульт.

В среду, 18 августа, прошло заседание суда по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, на котором выступили свидетели со стороны защиты актёра.

Отметим, что заседание прерывалось из-за эвакуации после анонимного сообщения о взрывном устройстве. Экстренные службы проверили здание и не обнаружили угрозы.

Днём ранее в суде вдова, брат и младший сын погибшего в аварии с Ефремовым Сергея Захарова предъявили актёру иск на символическую сумму 1 рубль. Согласно заявлению их адвоката, никакая сумма не может возместить потерю близкого человека. Между тем старший сын погибшего намерен добиваться компенсации морального вреда в размере 6,5 млн рублей.

Первым свидетелем на заседании 19 августа выступил коллега актёра Никита Высоцкий, который дал Ефремову положительную характеристику.

«Человек очень разносторонний, одарённый, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», — сказал он в Пресненском суде Москвы. По его словам, Ефремов отвечает за свои поступки.

«Я прошу суд учитывать его качества, он помог огромному количеству людей, сделал за свои деньги операцию малознакомой женщине... Он устраивал на работу, он платил деньги, он давал деньги благотворительному фонду... Он очень много работает», — цитирует Высоцкого РИА Новости.

Свидетель попросил не представлять Ефремова «мажором, которому всё позволено». Кроме того, по словам Высоцкого, актёр направил на похороны погибшего в ДТП Сергея Захарова венок, который впоследствии якобы выкинули.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади автомобиль Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Позднее экспертиза установила, что в момент аварии артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в его крови были обнаружены следы наркотиков.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов опубликовал видео, в котором принёс извинения семье погибшего, однако позднее заявил, что не может признать свою вину, поскольку не помнит момент ДТП.

Вторым свидетелем защиты на сегодняшнем заседании стала актриса Татьяна Беркович. По её словам, с первого дня она и другие друзья Ефремова готовы были оказать помощь потерпевшим.

«Но появился Добровинский (юрист потерпевшей стороны. — RT) и начал, с моей точки зрения, спектакль: говорил, что потерпевшим ничего не нужно», — сказала Беркович.

Кроме того, она тоже дала характеристику Ефремову и заявила, что тот обычно не садился за руль после употребления спиртного.

«Никогда я не видела этого, никогда не садился и не пытался, не было никаких порывов к этому. Он всегда уезжал с чьей-то помощью — такси, друзья, директор», — сказал Беркович, добавив, что дружит с актёром уже 25 лет.

Она добавила, что Ефремов живёт в ста метрах от бара и ходит пешком: «У него там свой маршрут, там каждая собака его знает».

Поэт Андрей Орлов (Орлуша), также выступивший свидетелем защиты в суде, заявил, что Ефремов выпивал, но нетрезвым за руль не садился.

«Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю», — сказал Орлов. Вместе с тем он заверил, что артист всегда вызывал трезвого водителя или такси.

Заявления адвоката Ефремова

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев, в свою очередь, заявил, что не говорил об инсульте у своего подзащитного. Между тем 12 августа юрист утверждал, что врачи подтвердили этот диагноз у Ефремова.

«Я такого не говорил. У вас вообще где эта запись, можете показать?» — сказал он, отвечая на вопрос сотрудника СМИ, почему он заявлял об инсульте у Ефремова. В ответ журналисты заявили, что Пашаев озвучил эту информацию публично перед множеством камер.

Адвокат Ефремова заявил, что не говорил об инсульте у актёра

«В дальнейшем, когда мне понадобится свидетель, чтобы так нагло врать в лицо, я вас приглашу и заплачу достойно вам», — сказал в ответ юрист.

Наряду с этим Пашаев упомянул, что в автотехнической экспертизе ДТП с участием его подзащитного, актёра Михаила Ефремова, незаслуженно обошли стороной версию перехвата хакерами управления машиной.

Юрист отметил, что «не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования». Кроме того, он сказал, что существует информация о «влиянии хакеров на управление автомобилем».

Помимо прочего, адвокат указал на необходимость изучить, когда был залит асфальт, каков коэффициент сцепления, какими реагентами обработана дорога, есть ли колея, а также статистику неисправностей автомобиля.