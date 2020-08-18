Потерпевший по делу Ефремова заявил иск к актёру на 6,5 млн рублей

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Сын погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Виталий Захаров заявил иск к актёру на 6,5 млн рублей. Об этом сообщил представитель потерпевшего Виталий Аверцев.
Потерпевший по делу Ефремова заявил иск к актёру на 6,5 млн рублей
  • РИА Новости

«Прошу признать моего доверителя потерпевшим и выплатить ему компенсацию морального вреда в сумме 6 млн 500 тыс. рублей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Захаров попросил назначить артисту максимальное наказание.

Во вторник, 18 августа, в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу — первое после госпитализации Ефремова неделю назад.

Судья заявила, что его точный диагноз является медицинской тайной и не будет оглашён.

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