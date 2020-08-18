У Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде
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- АГН «Москва»
Как передаёт ТАСС, судья заявила, что точный диагноз Ефремова является медицинской тайной и не будет оглашён.
«Что нам надо знать — это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья», — заявила она.
Ранее Ефремова увезли в суд на заседание по делу о ДТП.
Адвокат актёра Эльман Пашаев заявлял, что врачи поставили диагноз «инсульт» Ефремову, в связи с чем он не сможет присутствовать на судебном заседании 17 августа.