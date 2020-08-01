На взаимной основе: в августе россияне смогут отправиться в Абхазию и Швейцарию

Россия с 1 августа сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией, введённые из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. Власти Абхазии также объявили об открытии границы. Между тем с 15 августа возобновится авиасообщение со Швейцарией. Рейсы в Женеву будут осуществляться раз в неделю из Москвы.

Россия с 1 августа сняла ограничения на пересечение границы с Абхазией, введённые из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — говорится в документе.

Решение об открытии границы с республикой было принято 31 июля по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовности инфраструктуры к приёму туристов.

Представители Роспотребнадзора находились в республике с инспекцией туристических объектов с 23 по 26 июля и посчитали эпидемиологическую обстановку благополучной, уточняет РИА Новости.

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Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб по итогам экстренного заседания координационного штаба по защите населения от COVID-19 подтвердил, что страна со своей стороны также открыла границу с российской территорией.

«Снимаются все ограничения. Распоряжение вступило в силу», — приводит его слова РИА Новости.

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар добавил, что после открытия границы абхазские правоохранители будут работать в усиленном режиме.

Стоит отметить, что в июле санитарно-эпидемиологическая служба республики представила рекомендации для гостиниц, согласно которым желающие заселиться обязаны предъявить справку об отсутствии коронавируса. Аналогичные справки обязан иметь весь персонал.

Помимо этого, гостиницы должны заселять в номера по одному человеку, за исключением семей либо сопровождающих лиц. В закрытых помещениях, где собирается большое количество людей, необходимо соблюдать масочный режим. Также в отелях должна проводиться регулярная уборка, а на открытых территориях обязательны процедуры по обеззараживанию беседок, детских площадок, платёжных терминалов, скамеек.

Кроме того, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса объявил, что с 15 августа Россия также возобновит авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут совершаться раз в неделю из столицы РФ в Женеву и обратно.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — проинформировали в штабе.

Reuters

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Там также напомнили, что 1 августа в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача РФ о порядке прибытия в страну воздушным транспортом. Документ, опубликованный на сайте Роспотребнадзора, напоминает, что иностранцы, которые собираются посетить Россию, при посадке на борт должны иметь при себе справку, подтверждающую отсутствие коронавируса. Материал для теста на наличие инфекции должен быть отобран не ранее чем за три дня до прибытия в страну. Кроме того, въезжающие должны заполнить специальную анкету.

Иностранные граждане, прилетающие в Россию для работы, по-прежнему должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

«Граждане России, прибывающие на территорию РФ воздушным транспортом, должны будут обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде до вылета в РФ (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс)», — уточнили в ведомстве.

Россияне также в течение трёх дней после возвращения на родину обязаны сдать тест на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на портале госуслуг.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с тремя странами. Так, россияне смогут отправиться в Великобританию (Лондон), Турцию (в Анкару и Стамбул — с 1 августа, в Анталью, Бодрум и Даламан — с 10 августа), а также в Танзанию (архипелаг Занзибар).

Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Как заявлял Михаил Мишустин, решение об указанных странах кабмин принял на основании эпидемиологической обстановки, показателей заболеваемости и принципов взаимности.

Вице-премьер Татьяна Голикова добавила, что оперативный штаб еженедельно отслеживает ситуацию с коронавирусной инфекцией и работает над расширением списка стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение.