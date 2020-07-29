Проведено более 27 млн тестов: в России за сутки выявлено 5475 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки было выявлено 5 475 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 671 — в Москве. В Роспотребнадзоре сообщили, что с начала пандемии было проведено уже более 27,5 млн тестов на выявление COVID-19. С начала пандемии в России выздоровели 620 333 человека, скончались 13 673 пациента.

В России за последние сутки было выявлено 5 475 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 671 — в Москве. При этом 8 116 человек были выписаны, 169 пациентов с подтверждённым коронавирусом скончались.

Таким образом, в стране было зарегистрировано 828 990 случаев COVID-19, за всё время выздоровели 620 333 человека, умерли 13 673 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, с начала пандемии было проведено уже более 27,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением остаются более 260 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведённых тестов на наличие нового коронавируса.

Там также напомнили, что решения о поэтапном снятии введённых из-за пандемии ограничений принимаются руководителями регионов на основании предписаний главных санитарных врачей.

Так, губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, разрешающее проводить свадебные регистрации в присутствии родных и других гостей, что было запрещено с 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

«Теперь молодожёны могут приходить в органы ЗАГС не только вдвоём, но и разделить эту радость с родителями, друзьями, гостями. Тем не менее я прошу пожилых людей не пренебрегать масочным режимом и всем нам беречь своих старших родственников», — приводит ТАСС слова руководителя краевого департамента ЗАГС Ольги Корягиной.

В регионе уже возобновили работу базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры и пляжи. Накануне местные власти разрешили открыться кинотеатрам и ресторанам. В регионе сохраняется масочный режим, а также обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет.

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В то же время губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил о намерении вернуть часть ограничений из-за эпидемиологической ситуации. По словам губернатора, такое решение было принято из-за сохраняющейся ежедневной статистики по коронавирусу в области.

О продлении режима самоизоляции для лиц старше 65 лет также сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«До 9 августа для граждан в возрасте 65 плюс режим продлён. Соответствующее распоряжение было опубликовано сегодня», — сообщили в пресс-службе администрации региона.

При этом в Томской области уже возобновили работу летние веранды, автошколы, музеи, фитнес-клубы и бассейны.

В Ярославской области с 29 июля также начнут работать аттракционы и кинотеатры. Об этом на своей странице в Facebook сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

«С 29 июля возобновляем работу аттракционов, кинотеатров, секций и кружков», — написал он.

Уточняется, что интервалы между сеансами должны составлять не менее 30 минут, а сами залы необходимо проветривать и дезинфицировать. Зрители должны находиться на расстоянии не менее метра друг от друга, однако члены одной семьи могут сидеть вместе.

Для аттракционов будет организована бесконтактная продажа билетов. Они могут быть заполнены посетителями только на четверть, в кабинах также необходимо проводить дезинфекцию.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин разрешил в регионе работу бань и саун при условии заполнения не более 50% от их вместимости.

При этом в регионе до 10 августа был продлён запрет на деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов и фитнес-центров.

Тем временем, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России открылись уже больше половины пляжей: 1 626 из 3 035. В ведомстве отметили, что из работающих пляжей 1 157 получили заключения о соответствии санитарным нормам.

«На территории Российской Федерации в летний период текущего года в соответствии с реестрами субъектов планируются к эксплуатации 3 035 зон отдыха, где официально разрешено купание в морях и пресноводных водоёмах (пляжи общего пользования, пляжи санаториев, летних оздоровительных учреждений, детских оздоровительных лагерей, баз отдыха, профилакториев, туристических стоянок) для взрослых и детей. Сроки начала работы пляжей зависят от эпидемиологической ситуации и погодных условий в каждом регионе. В целом по Российской Федерации сейчас функционируют 1 626 пляжей в 40 субъектах», — говорится в сообщении.

Помимо этого, власти Приморья сообщили, что на дополнительные выплаты медикам региона было направлено ещё 420 млн рублей.

«Почти 7 тысяч медицинских работников Приморья, участвующих в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, продолжат получать дополнительные выплаты за свою работу в июле и августе. На стимулирование медицинского персонала предусмотрели еще 420 миллионов рублей из резервного фонда Правительства края», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Выплаты получат медики, работающие с пациентами с подтверждённым коронавирусом, а также обеспечивающие условия для оказания помощи — дезинфекторы, уборщики, водители автомобилей скорой помощи и другие.