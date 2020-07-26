«Интерес населения очень высокий»: глава Минздрава сообщил о добровольной и поэтапной вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в России будет носить добровольный характер. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что население страны проявляет высокий интерес к вакцинации. По его словам, процедура будет проходить поэтапно, а первыми вакцину получат медики, работающие с больными коронавирусом. За последние сутки в России выявлено 5765 новых случаев COVID-19. Согласно последним данным, в общей сложности в стране зарегистрировано 812 485 случаев коронавируса. С начала эпидемии в России выздоровели 600 250 человек (73,8%), скончались 13 269 пациентов (1,63%).

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет добровольной и поэтапной. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, первыми препарат получат медики, которые работают с больными коронавирусной инфекцией.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий», — сказал Мурашко.

Он также рассказал об успехах в разработке препарата от коронавируса. В настоящее время завершаются клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. почётного академика Н.Ф. Гамалеи, тогда как государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» только получил разрешение на проведение клинических испытаний препарата на добровольцах.

«Вот эти две кандидатные вакцины идут сегодня фактически ровными курсами для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны», — отметил глава Минздрава.

Помимо этого, накануне стало известно, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН завершил доклинические испытания собственной вакцины от COVID-19. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

К тому же гендиректор центра Айдар Ишмуратов сообщил о подаче заявки на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины против коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что получить вакцину от COVID-19 можно будет бесплатно, при этом прививочная кампания начнётся, как только появится вакцина.

Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» также подчеркнул, что в Москве заболеваемость коронавирусом «идёт на убыль», у жителей столицы формируется популяционный иммунитет. В то же время в других субъектах РФ ситуация складывается по-разному.

«Есть регионы, которые прошли определённый пик, и снижается заболеваемость. Но мы видим, что тем не менее заболевшие есть во всех регионах Российской Федерации», — указал глава Минздрава.

Доброволец, военнослужащий по контракту Станислав во время финальной стадии испытаний вакцины от коронавируса в палате Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко

РИА Новости

© Пресс-служба Минобороны РФ

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 5765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 24,8% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В Ненецком и Чукотском автономном округах не были выявлены новые случаи. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Московская область (0,2%), Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Смоленская область, Липецкая область, Забайкальский край (все по 0,3%), Республика Северная Осетия, Брянская область, Тульская область (все по 0,4%), Республика Тыва, Орловская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Владимирская область, Республика Дагестан, Калининградская область (все по 0,5%).

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5871 и 5811 случаев заболевания коронавирусом.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 812 485 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 600 250 пациентов (73,8%), в том числе 3110 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 13 269 пациентов (1,63%). За сутки умерли 146 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (683), Свердловская область (241), Ханты-Мансийский АО (192), Нижегородская область (177), Санкт-Петербург (175), Красноярский край (161), Иркутская область (158).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (237 947). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 за месяц составляет минус 0,57%.

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Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведены более 26,9 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 291 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 264 тыс. человек.

Накануне главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов дал прогноз по ситуации с COVID-19 в России в осенний период. По его словам, произойдёт прирост случаев выявления коронавируса, что будет связано с началом сезона острых респираторных заболеваний, однако «значительного подъёма» в ведомстве не ожидают.