«Значительного подъёма мы не ожидаем»: в Минздраве дали прогноз на осень по ситуации с COVID-19

Осенью может вырасти число пациентов с сезонными острыми респираторными заболеваниями, но значительного увеличения количества выявляемых случаев COVID-19 не ожидается. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. За 24 часа в России выявлен 5871 новый случай коронавирусной инфекции. Согласно последним данным, в общей сложности в стране зарегистрировано 806 720 случаев коронавируса. С начала эпидемии в России выздоровели 597 140 человек (74,02%), скончались 13 192 пациента (1,64%).

Осенью в России может возрасти количество пациентов с сезонными острыми респираторными заболеваниями, однако не стоит ожидать резкого увеличения числа больных коронавирусом. Такое мнение высказал главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов.

«Значительного подъёма, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — сказал представитель Минздрава.

Он отметил, что осенью происходит формирование новых коллективов в образовательных учреждениях и на работе, в связи с этим создаются условия для распространения передающихся воздушно-капельным путём инфекций, включая коронавирус, поэтому «может произойти некоторый подъём заболеваемости».

«Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъёме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний», — заметил Чуланов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, когда Россия может перейти в новую фазу возвращения к привычной жизни. По его словам, пока власти исходят из того, что все ограничения по коронавирусу снимут в феврале 2021 года.

«Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведён», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос о прогнозе по снятию ограничений к февралю.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлен 5871 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. По сообщению оперштаба, у 25,1% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В число субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки вошли Московская область (0,2%), Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область, Забайкальский край (все по 0,3%), Орловская область, Республика Северная Осетия, Брянская область, Республика Дагестан (все по 0,4%), Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская, Смоленская, Рязанская, Тульская и Курская области (все по 0,5%).

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5811 и 5848 случаев заболевания коронавирусом.

С начала эпидемии в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 806 720 человек. Всего в стране выздоровели 597 140 человек (74,02%), в том числе 8366 — за последние сутки.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 13 192 пациента (1,64%). За сутки умерли 146 человек.

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 26,6 млн тестов на коронавирус (309 тыс. — за сутки). Под медицинским наблюдением остаются 266,7 тыс. человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (648), Свердловская область (251), Ханты-Мансийский АО (193), Красноярский край (187), Нижегородская область (184), Санкт-Петербург (179), Мурманская (165) и Иркутская (164) области.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (237 264).

Накануне мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Москве начнётся сразу, как появится препарат, и будет бесплатной.

«Конечно, в этом году необходимо усилить и прививки от гриппа, чтобы у нас не наложились две эпидемии осенние», — добавил градоначальник.

Открытие границ

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение, приостановленное из-за пандемии COVID-19.

По его словам, такое решение принято на основании эпидемиологической обстановки, показателей заболеваемости и принципов взаимности.

В рамках первого этапа смягчения перелётов рейсы будут выполняться только из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону только в три страны: Великобританию (потребуется пройти 14-дневный карантин), Турцию и Танзанию.

«Полёты будут осуществляться российскими и иностранными авиакомпаниями на регулярной и чартерной основе», — сообщили в Росавиации.

Наряду с этим в Федеральном агентстве воздушного транспорта рассказали о правилах перелёта для иностранцев.

«В частности, все иностранные граждане, прибывающие на территорию РФ, могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-19 (по решению авиакомпании-перевозчика)», — приводит ТАСС сообщение.