«Сегодня ситуация спокойная и стабильная»: Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной. В то же время он призвал москвичей соблюдать меры предосторожности, напомнив, что «сам по себе коронавирус никуда не делся». Кроме того, Собянин подчеркнул, что городская система вакцинации отлажена и готова начать работу, как только будет зарегистрирован соответствующий препарат.

Власти Москвы не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в Москве как позитивно стабильную и призвал «не собирать слухи в интернете».

«Никаких карантинов с 15-го числа (сентября. — RT) или ещё с какого-то никто не планирует. Будем смотреть по обстоятельствам, по ситуации. Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная», — сказал он.

В то же время Собянин отметил необходимость соблюдать меры предосторожности, в том числе в транспорте и торговых центрах, и дождаться появления вакцины, напомнив, что «сам по себе коронавирус никуда не делся».

«Это просто вирус, который будет с нами жить очень долго. И поэтому, конечно, как и против гриппа нужно проводить вакцинирование. От этого будет зависеть история развития пандемии в последующие периоды», — добавил он.

Отвечая на вопрос о вакцине от COVID-19, Собянин пояснил, что в столице давно выстроена работа по вакцинации горожан, в частности, от гриппа, и вся система «функционирует и готова принять любую вакцину» для использования.

«В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объёмы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5—6 млн человек», — заявил мэр.

Собянин отметил, что вакцина должна, в первую очередь, пройти государственную регистрацию. В то же время он напомнил, что предварительные клинические испытания прошли вполне успешно, и в связи с этим выразил надежду на то, что вакцина получит регистрацию уже в ближайшие недели.

«Без вакцинации нам будет тяжело переживать последующие периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний», — отметил градоначальник.

РИА Новости

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Отвечая на вопрос о процедуре возвращения в город граждан, прибывших из-за рубежа, Собянин рассказал, что, согласно постановлению Роспотребнадзора, им необходимо иметь при себе результаты ПЦР-теста.

«Если вы не имеете справку о прохождении лабораторных исследований, то тогда должны по приезду в Москву или в какой-то регион в течение нескольких дней пройти эти исследования в лаборатории по месту прибытия. Никаких других справок, насколько я знаю, не будут требовать», — пояснил он.

Также Собянин рассказал, что около 20 тысяч человек уже провели тесты на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР.

«Воспользовались около 50 тысяч на сегодняшний день, записались, около 20 тысяч уже провели тесты. Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но тем не менее записи идут и москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная», — уточнил он.

Говоря о восстановлении жизни города после ограничительных мер, градоначальник указал, что Москва открыта уже примерно на 90% по сравнению с тем трафиком, который был в прошлом году.

Также Собянин рассказал, что основной выпускной вечер, который был отложен из-за пандемии, пройдёт в Парке Горького в пятницу, 24 июля.

«Что касается каких-то локальных выпускных в школах, то сами школы, у которых есть большие актовые залы, большие спортивные залы, где можно спокойно это проводить, могут принять решение и проводить там», — добавил мэр.

Тем временем глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация медработников и людей из групп риска может начаться уже в августе.

«Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено (вакцинироваться от коронавируса. — RT), мы сейчас смотрим, по каким категориям. Это, конечно, в первую очередь, медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина», — рассказал министр.

Что касается массовой вакцинации российских граждан, Мурашко пояснил, что после завершения клинических исследований и их оценки экспертами будет выдано так называемое разрешение на условиях. После этого станет возможно более широкое применение вакцины, однако параллельно всё равно будет проводиться третья фаза клинических исследований. Эксперты планируют, что в них будут участвовать 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже в амбулаторных условиях получат вакцинацию, уточнил министр.

«Параллельно начнётся масштабирование, производство, и наиболее подверженным риску группам также будет предложено добровольно вакцинироваться, — и по результатам всего этого мы получим масштабное производство и масштабное применение», — заключил Мурашко.