«Антитела у 20—25% пациентов»: в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с тестированиями на COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 в России находят у 20—25% пациентов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, ссылаясь на статистические данные. По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, в стране зарегистрированы 92 соответствующие тест-системы. За последние сутки в России выявлено 5765 новых случаев COVID-19. Согласно свежим данным, в общей сложности в стране зарегистрировано 823 515 случаев коронавируса. С начала эпидемии в России выздоровели 612 217 человек (73,8%), скончались 13 504 пациента.

Согласно имеющейся статистике, антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявляются примерно у каждого четвёртого сдающего соответствующий анализ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Антитела к коронавирусу сейчас — один из самых востребованных тестов. Конечно, каждый надеется, что результат будет положительным. Но, по статистике, мы находим антитела у 20—25% пациентов», — говорится в сообщении.

Между тем пока нет данных о том, сколько антитела могут сохраняться в организме человека, а также возможно ли повторное заражение коронавирусом.

«Для ответа на эти вопросы нам необходимо протестировать как можно большее количество людей разного возраста и пола, различных профессий. Эти данные необходимы, чтобы понять, как наиболее эффективно начать использование вакцины, кого прививать в первую очередь, должна ли вакцинация быть обязательной для всех или только для определённых групп населения», — уточнили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Добавим, что, выступая на виртуальном симпозиуме «Влияние пандемии COVID-19 и ВИЧ на достижение цели устойчивого развития», главный санитарный врач РФ Анна Попова сообщила, что в России зарегистрированы 92 отечественные системы для тестирования на антитела.

«Сегодня в России зарегистрированы и применяются 118 различных тестов, более 50 из них российского производства, 92 из них выявляют антитела к вирусу, и 26 — с их помощью проводится полимеразная цепная реакция», — заявила глава Роспотребнадзора.

РИА Новости

© Денис Абрамов

По данным ведомства, в России в общей сложности проведено более 27,3 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 185 тыс.

Расширение международного авиасообщения

В ближайшее время будет расширен список стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение. Ранее стало известно, что с 1 августа из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону начнутся перелёты в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию.

«Я думаю, что со временем, в течение дней, недель мы выйдем на более широкий список этих стран», — сказал в эфире радио «Комсомольская правда» и. о. заместителя директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел Денис Микерин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям, в рамках второго этапа Россия возобновит авиасообщение с Южной Кореей и Мальдивами.

Кроме того, в МИД рассказали, что начиная с 7 апреля вывозными рейсами на родину вернулись более 63 тыс. россиян.

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 5395 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 30% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

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В Чукотском автономном округе не было выявлено новых случаев. Субъектами с наименьшими темпами прироста стали Республика Калмыкия (0,1%), Московская и Липецкая области (по 0,2%), Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край (все по 0,3%).

В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5765 и 5871 случай заболевания коронавирусом.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 823 515 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 612 217 пациентов (74,34%), в том числе 8888 — за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 261 тыс. человек.

От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 13 504 пациента (1,64%). За сутки умерли 150 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (674), Свердловская область (209), Ханты-Мансийский АО (187), Санкт-Петербург (168), Магаданская (164), Нижегородская (163) и Иркутская (158) области.

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (239 315).

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Между тем в Министерстве здравоохранения сообщили, что сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет повышают риск летального исхода при тяжёлом течении COVID-19.

«Новая коронавирусная инфекция COVID-19 тяжелее протекает у пациентов с сопутствующими заболеваниями, и одним из наиболее значимых среди них является сахарный диабет. Действительно, у больных сахарным диабетом значительно чаще наблюдаются тяжёлые осложнения заболевания, поэтому, как правило, им необходима госпитализация», — цитирует РИА Новости главного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова.

Ранее в американском журнале MedicalXpress опубликовали результаты исследования, согласно которому диабет в 12 раз увеличивает риск летального исхода при заболевании COVID-19.