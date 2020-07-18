Академическое повышение: Минобрнауки изучает возможность увеличения студенческих стипендий до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 12 130 рублей. В ведомстве указали, что для этого потребуются дополнительные средства из бюджета. В Совфеде положительно оценили инициативу, пояснив, что вопрос её финансирования требует тщательного рассмотрения. Вместе с тем сенаторы полагают, что на фоне принятых поправок к Конституции вопрос повышения стипендий вполне своевременен. Эксперты считают, что даже неполное приведение стипендий в соответствие с уровнем МРОТ способно оказать существенную поддержку студентам.

Министерство образования и науки РФ рассматривает возможность повышения стипендий в высших учебных заведениях.

«Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, уровень федерального МРОТ в 2020 году достигает 12 130 рублей. В свою очередь, средняя стипендия в прошлом году составляла 2980 рублей.

Отмечается, что для повышения выплат потребуется «существенное увеличение объёма бюджетных ассигнований федерального бюджета». Так, по подсчётам Минобрнауки, необходимо будет дополнительное финансовое обеспечение в размере почти 8 млрд рублей.

При этом в ведомстве указали, что объём стипендиального фонда рассчитывают, исходя из общего числа обучающихся по очной форме на бюджетных местах.

В октябре 2019-го в Минобрнауки рассказали о планах индексации стипендий в предстоящие годы. Согласно информации ведомства на тот момент, в 2020 году планировалось повысить их на 3%, а в 2021-м и 2022-м — на 4% ежегодно.

Согласно этим планам, в 2020 году стипендии должны были вырасти до 3070 рублей (увеличение на 90 рублей), а в последующие два года рост должен был составлять более 120 рублей в год.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Отметим, что конкретный размер академической стипендии учебное заведение определяет самостоятельно, но эта величина не может быть меньше установленных нормативов, которые могут индексироваться с учётом инфляции. Обычно это происходит 1 сентября каждого года.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что любые инициативы помощи студентам требуют поддержки, однако необходимо правильно оценить возможности бюджета.

«Чтобы любое принятое решение не осталось декларацией, а мы понимали источники: откуда мы будем брать. Всё-таки мы осознаём, что это дополнительные расходы. Но в свете тех решений, которые уже приняты, и поправок к Конституции, повышения социального пакета мер, безусловно, этот анализ очень своевременен», — сказала сенатор в беседе с RT.

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что повышение академических стипендий до уровня МРОТ может стать выдающимся социальным успехом.

«Конечно, студентам нужно повышать стипендию, чтобы они не занимались приработком, как они сейчас делают, а чтобы им хотя бы частично хватало её для того, чтобы повышать свои знания и свои компетенции, чтобы выходить из высших учебных заведений уже готовыми к производству и производительными людьми», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем Остапкович обратил внимание на возможные сложности в реализации этой инициативы с точки зрения бюджета. Однако сам факт обсуждения такой меры эксперт назвал позитивным сигналом. Он также допустил, что даже частичная её реализация могла бы существенно поддержать студентов.

«Может быть, не до уровня МРОТ, но хотя бы до 75% МРОТ повысят (стипендию. — RT) — это будет уже успех и помощь молодому поколению», — предположил эксперт.

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец положительно оценила инициативу Минобрнауки, отметив, что стипендия на уровне МРОТ является «ощутимой суммой» не только для студентов, но и для их родителей.

«Особенно если студент обучается не в регионе своего проживания... Если студент уехал в другой город, если родители не имеют финансовой возможности, студенту приходится выкручиваться, искать какую-то подработку... Получается, что эта работа идёт в ущерб либо учёбе, либо элементарно сну», — отметила эксперт в беседе с RT.

Напомним, что ранее на проблемы студентов обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В конце июня он указал на необходимость помочь выпускникам высших и средних учебных заведений в трудоустройстве, отметив сложность условий, в которых окажутся молодые специалисты.

По оценкам премьера, на рынок труда уже вышли или в самом ближайшем времени выходят более 1,5 млн выпускников высших и средних учебных заведений.

«Им и в более благоприятной ситуации непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят опыт и профессиональные навыки, чем свежий диплом. А сейчас конкуренция на рынке труда стала ещё более жёсткой. Надо нам подумать, чем мы должны помочь молодым ребятам, чтобы они смогли самореализоваться и успешно применить полученные ими знания», — сказал премьер на совещании о ситуации на рынке труда. Его слова приводит РИА Новости.